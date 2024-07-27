"Я не особистий секретар": жінка поділилась переліком речей, які не робить для свого чоловіка

Американка розпалила дискусію в соцмережах після того, як поділилася списком речей, які вона не робить для свого чоловіка.

Що жінка відмовляється робити й чому, а також як на це відреагували користувачі інтернету, розповідаємо далі.

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Що жінка відмовляється робити для чоловіка

Американка Пейдж Тернер поширила у тікток відео, у якому розповіла, які речі вона не робить для свого чоловіка. Ролик став вірусним та набрав понад 500 тисяч вподобань.

34-річна мама та дружина поділилась, що не займається пакуванням обіду для свого партнера, пранням, організацією його відвідування лікаря, збиранням одягу для відпустки чи плануванням його стрижки.

Відповідаючи на коментар про те, що важливо виявляти любов і доброту до партнера, я хочу сказати, що вірю в маленькі вчинки доброти для партнерів. Однак очікувати, що ваш партнер буде прати вашу білизну, приготує їжу та прибере, – це не те ж саме, що маленькі прояви доброти. Усе це є домашньою працею, яка потім утворює багато роботи,

– пояснила Пейдж.

Що жінка не робить для чоловіка: дивіться відео

Вона навіть додала до відео скриншот коментаря, у якому сказано: "Ти, по суті, хочеш сказати, що ніколи не роби добрих вчинків для свого партнера. Якщо у вас здорові стосунки, твій чоловік повинен робити це з тобою/для тебе, а не чекати цього від тебе".

Тернер не погодилася з цією думкою, сказавши у своєму відео наступне: "У мою посадову інструкцію не входить виконувати всю домашню роботу і нічого не отримувати натомість".

Я не особистий секретар чи особистий помічник мого чоловіка, я рівна йому,

– наголосила вона.

Подібні слова жінки викликали суперечливу реакцію серед користувачів тікток. Хоча деякі глядачі підтримують позицію Тернера щодо рівності в домашній праці, інші вважають, що виконання цих завдань є частиною стосунків.

"Як все змінилося. Моя бабуся перевертається в могилі. Я б зробила все для свого чоловіка. Він мій король!!", "Часи точно змінилися. Я пишаюся тим, що роблю все це для свого чоловіка. Насправді я роблю це також для своїх дорослих дітей!", "Звучить, наче ви його дружина, а не мама. Захоплююся цим", "Розповідайте про це. Перетворювати партнера на одного з батьків – це жахливо", – писали люди.