"Найкраща робота, яку колись мала": чоловік платить дружині за послуги домогосподарки

Аліса отримує щотижневу зарплатню від власного чоловіка. Так, Том щотижня віддає дружині 100 доларів за послуги домогосподарки.

Цікаво, що 28-річна Аліса працює лише домогосподаркою, через що її активно критикують в мережі. Втім, жінка не зважає на це, а навпаки – закликає інших повторювати їхній з чоловіком спосіб життя.

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"Чоловік не звільнить мене з роботи"

28-річна Аліса познайомилася з 51-річним Томом на роботі, і незабаром вони почали зустрічатися. На початку їхніх стосунків жінка продовжувала поєднувати навчання з роботою. Втім, після заручин Аліса вирішила покинути роботу, щоб більше уваги приділяти дому.

Її чоловік Том згодом зізнався, що навіть не знав про власне бажання традиційних стосунків, коли жінка виконує домашню роботу, а чоловік – забезпечує сім'ю. Однак Алісу та її чоловіка Тома дуже часто критикують, оскільки жінка взагалі вважає фемінізм "непотрібним".

Так, Аліса кожного дня готує їжу, прибирає в будинку, й навіть позбулася від всіх своїх кредитних карток і банківських рахунків. Натомість вона отримує 100 доларів від свого чоловіка за послуги домогосподарки.

Мені більше подобається бути домогосподаркою, ніж ходити на роботу. На роботі ти – раб людини, якій ти байдужий, а чоловік не збирається завтра мене звільнити,

– розповідає Аліса.

Жінку критикують не лише через її погляди, а й велику різницю у віці з чоловіком. Дехто вважає, що в Аліси були проблеми з татом, тому "вона знайшла чоловіка, старшого на 23 роки".

Окрім домашніх справ, Аліса також має власний ютуб-канал. На ньому вона розповідає про свої домашні справи, а також закликає інші сім'ї наслідувати їхній спосіб життя.

Я вважаю, що більшість сучасних стосунків нещасливі, тому що чоловіки поводяться як жінки, а жінки – як чоловіки. Коли ось такі пари зустрічаються, то у них виникає незбалансована динаміка. Зверніть увагу, вся сучасна культура хоче, щоб ви були товстими, самотніми, бездітними та пригніченими. Жінки мають право знати, що у них є інші варіанти,

– переконує Аліса своїх глядачів на ютубі.

Жінка отримує 100 доларів за послуги домогосподарки: дивіться відео

51-річний Том додає, що йому дуже подобаються їхні стосунки з Алісою. Чоловік додав, що турбота про дружину також допомагає йому почуватися щасливим.