Тепер заробляє тисячі: жінка передбачила смерть колеги й побудувала кар'єру довкола свого "дару"

Зараз Вікторія Діо подорожує світом та консультує відомих політиків, артистів чи урядовців, заробляючи пристойні суми. Усе це сильно відрізняється від її життя два десятиліття тому, коли вона працювала в корпоративному управлінні проєктами.

Яка подія змінила життя жінки, до чого тут смерть її колеги та на чому тепер заробляє Вікторія, розповідаємо далі.

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Як жінка заробляє завдяки своєму "дару"

Попри те, що її попередня робота була доволі престижною, Вікторія прагнула більшого. Вона каже, що завжди відчувала, що має "шосте чуття" і може передбачати майбутнє.

Одного разу жінка побачила директора компанії на своїй роботі й подумала, що "це був останній раз, коли я бачила його живим". Пізніше він загинув під час дайвінгу. Спочатку відкинувши це як моторошний збіг, Вікторія незабаром зрозуміла, що її передбачення було даром.

Як жінка побудувала нову кар’єру: дивіться відео

З того часу жінка стала освоювати нову практику – вивчати цілісну терапію, яка використовує "життєву силу" для балансування, гармонізації та трансформації енергетичних процесів тіла. Відточивши навички, вона почала навчати інших використовувати "інтуїцію, мету та шосте почуття" для кар’єрних досягнень.

Я ніколи не очікувала, що виберу цей шлях – роками я жила в корпоративному світі, а тепер моє життя зовсім інше. Але я щаслива, і я вважаю, що моя робота корисна та повноцінна. Тепер, коли я кажу людям, що маю бачення і можу зцілювати інших, вони дуже позитивно реагують,

– ділиться жінка.

Зараз Вікторія допомагає знаменитостям, спортсменам чи відомим політикам та непогано заробляє на цьому.