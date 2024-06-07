Як жінка дізналась про існування своєї сестри та яку таємницю приховує історія її зникнення, розповідаємо далі.

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Як жінка крізь роки дізналась про існування сестри

Коли у 2004 році телефон Тоні Мослі задзвонив, вона була молодою репортеркою, яка працювала в штат Кентуккі, і вже звикла до того, що незнайомці діляться з нею своїми історіями.

Але цей несподіваний дзвінок від незнайомця на ім’я Антоніо Вайлі був іншим. Спочатку дівчина дізналася, що Вайлі був її племінником. Потім він сказав їй, що в неї є сестра, яка зникла безвісти 17 років тому і, ймовірно, мертва.

Той телефонний дзвінок відкрив світ, з яким я знала, що в якийсь момент буду пов’язана. Я знала, що настане день, коли я отримаю дзвінок, який дасть мені зрозуміти інші частини мене самої,

– згадує Мослі, яку виховувала мати самотужки.

Через два десятиліття Тоня, якій зараз 47 років, перетворила історію пошуків відповідей щодо своєї родини у подкаст "У неї є ім’я". Поєднання мемуарів і розслідування справжнього злочину, що складається з 10 частин, висвітлює таємницю, але, що важливіше, розповідає більш повну історію 29-річної Аніти Вайлі – сестри Тоні.

Аніта, мати-одиначка, яка народила Антоніо в 14 років та боролася із залежністю від наркотиків, зникла влітку 1987 року.

Вона була чудовою матір’ю. Але вона була людиною. Вона стала дорослою в мінливий час, в якому намагалася забезпечити свою сім’ю,

– каже Антоніо.

Остання його розмова з матір'ю, відбулася незадовго до її зникнення, коли вона допомагала йому зібрати речі для поїздки вихідні до його двоюрідних братів і сестер.

Я пам’ятаю, як вона сказала мені: "Насолоджуйся. Гарної ночівлі",

– згадує чоловік.

Коли він повернувся додому, Аніти ніде не було. Родичі швидко подали заяву про зникнення в поліцію, але справа жінки замерзла, минали дні й тижні, тож Антоніо був змушений переїхати жити до свого батька та тітки.

Здавалося, що моє серце вирвали. Але це також дало мені мету, змусило мене вирости, щоб я міг знайти свою матір, тому що я знав, що не міг знайти її в дитинстві,

– ділиться він.

У наступні роки Антоніо був захоплений розслідуванням того, що сталося з Анітою. Він брав інтерв’ю у детективів, копався в записах і спілкувався з друзями та сім’єю в надії знайти будь-яку інформацію, яку не помітили.

Аніта та Антоніо / Фото Antonio Wiley

Він наполегливо намагався знайти сліди у цій справі, коли зв’язався з Тонею Мослі у 2004 році після того, як дізнався її ім’я від батька своєї матері.

Я ніколи не знала свого батька в дитинстві, і моя мати ніколи не говорила про нього,

– пригадує Тоня, яка відчувала, що в нього були інші діти – дівчинкою, вона мріяла про красиву старшу сестру.

У певному сенсі жінка знала її ім’я задовго до того, як зателефонував її племінник.

У початковій школі я розповідала людям, що у мене є сестра, і її звали Аніта, і це божевілля думати, що в мене справді була сестра на ім’я Аніта,

– зізнається вона.

Після того, як вони з Антоніо зв’язалися, Тоня підтримувала зв’язок з ним протягом багатьох років, а він продовжував пошуки. У 2016 році чоловік зателефонував своїй тітці, щоб повідомити їй, що щойно передав свою ДНК поліції в рамках нової програми, спрямованої на визначення невідомих особистостей, похованих на міських кладовищах.

Минуло ще чотири роки, перш ніж у 2020 році Антоніо нарешті отримав новину, на пошуки якої витратив понад три десятиліття. Тіло з позначкою "невідома жінка 1987", яке було поховане в безіменній могилі після того, як детройтські пожежники виявили його обвуглені останки в порожньому будинку, який підпалили незабаром після зникнення Аніти, нарешті ідентифікували як його матір.

За кілька тижнів Антоніо організував меморіал.

Я зміг захистити її надгробок. Тепер у неї справді є ім’я. Це відчуття цілісності є феноменальним,

– каже чоловік.

Попри те, що його матір все ж вдалося знайти, деякі болючі запитання залишаються без відповіді: правоохоронні органи вважають, що Аніту вбили, що потенційно робить її однією з 686 жертв убивства в Детройті 1987 року, але вони не знають, хто це зробив і чому.