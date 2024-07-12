Що він зробив та чому відео з дідусем здобуло неймовірну популярність, розповідаємо далі.
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Як жінка вразила мережу милим відео
На відео, опублікованому в тікток американкою Келлі Макдафф, можна побачити, як жінка ледь не плаче, коли показує шоколадний торт з білою глазур’ю.
Ми щойно переїхали у новий будинок, і мій 98-річний сусід приніс торт, щоб привітати нас,
– розповіла вона.
Як чоловік привітав сусідку: дивіться відео
Американка додала, що чоловік живе у цьому районі вже 52 роки й "сподівається, що нам тут сподобається так само".
Жінка також поділилась, що віддячила відповів жестом. Вона принесла дідусеві лимонний пиріг наступного дня.
Благослови тебе, люба, я люблю лимонний пиріг. Тобі не потрібно було цього робити, але я радий,
– сказав дідусь у відповідь на презент.
Як жінка віддячила дідусеві: дивіться відео
Повернувшись додому Келлі зізналась, що надзвичайно щаслива була віддячити чоловікові та познайомитися з ним ближче. Вона навіть закликала тих, кого так само вразив добрий жест дідуся, відвідати своїх сусідів і пригостити їх солодким.