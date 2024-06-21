Відпочила та зникла: жінка провела три дні в дорогому готелі, нічого не заплативши

Жінка провела три дні у дорогому готелі, але зникла, не заплативши. Тепер її розшукує поліція.

Скільки грошей вона заборгувала готелю та чи вдалося знайти гостю, розповідаємо далі.

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Як жінка зникла з готелю, не заплативши

Жінка провела три дні у дорогому готелі в Уельсі, але зникла, не заплативши. За час перебування вона отримала рахунок на 800 фунтів стерлінгів (приблизно 41 тисяча гривень) за їжу та оплату номера.

У перший вечір вона невимушено розмовляла з іншими гостями в барі готелю і повечеряла, а також замовляла їжу на другий і третій вечір.

Після трьох ночей перебування жінки нібито пішла, не заплативши. Пол Дженкінс, менеджер готелю, каже, що йому не вдалося зв’язатися з гостею, а її картку було відхилено, коли готель спробував прийняти платіж, хоча спочатку транзакція на меншу суму пройшла.

Керівництво готелю підозрює, що жінка зробила бронювання під фальшиву корпорацію.

Пізніше вони опублікували пост у соціальних мережах, щоб спробувати знайти зниклу гостю, та звернулися до поліції.

Малоймовірно, що ми повернемо якісь гроші. Таке, звісно, не трапляється часто, але готель втрачає свій дохід. Для нас важливий кожен день перебування клієнтів,

– каже Пол Дженкінс.

Його послання жінці досить просте – "Просто оплати рахунок".

Представник поліції ж повідомив, що зараз триває розслідування для встановлення особи жінки. Усіх, хто володіє інформацією, просять повідомлять про це.