Сувенір за 8 доларів виявився італійським антикваріатом: жінка поділилася ексклюзивною знахідкою

Австралійка знайшла у звичайному сувенірному магазинчику серед іншого посуду дизайнерську річ. Вона помітила статуетку бірюзового кота з незвичайним візерунком, яка виявилася ручною роботою відомого бренду.

Жінка заплатила за статуетку всього 8 доларів. Згодом вона дізналася, що справжня ціна сягає понад 1000 доларів.

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Дизайнерський експонат у звичайному магазині

Мисливиця за антикваріатом Лаура Фегер з Австралії поділилися у мережі своєю неймовірною знахідкою. Так, у звичайній крамничці з різними дрібницями жінка помітила статуетку кота.

Лаура звернула увагу на сувенір через яскравий бірюзовий колір, а також незвичайний візерунок. Коли вона розгледіла його краще, то зрозуміла, що цей виріб є продуктом дизайнерської компанії.

Обернулася й побачила кота, який дивився на мене. Коли взяла його в руки, то була шокована, бо відразу впізнала візерунки Bitossi, але ніколи раніше не бачила такої форми,

– розповіла Лаура.

Жінка знала, що Bitossi Ceramiche – це італійська компанія з виробництва елітної кераміки. Кожна статуетка виготовлялася вручну, а вартість сягала кількох сотень доларів. Однак ця коштувала усього 8 доларів, тому жінка вирішила її придбати, навіть, якщо це підробка.

Згодом Лаура проконсультувалася з експертами, й ті підтвердили, що бірюзова статуетка кота – оригінальна ручна робота Bitossi Ceramiche. Ба більше, її вартість може коливатися від 500 до 1000 доларів.

Окрім того, фахівці додали, що цей кіт – є справжнім рідкісним антикваріатом, а виготовити його могли приблизно у 60-х – 70-х роках минулого століття. Поки що мисливиця за скарбами вирішила залишити статуетку собі й не продаватиме її.