Жінка, вкрита татуюваннями, на роботі виглядає зовсім інакше: у чому її секрет

Британка Кріссі Ніл має велику кількість татуювань, але у робочому середовищі зовсім їх не демонструє.

Як жінка приховує малюнки на своєму тілі та чому вона обирає це робити, розповідає Lady 24.

До теми Зламала систему: дівчина, що змінила роботу тричі за три роки, назвала кращі поради для пошуку

Як жінка приховує свої тату

Британка Кріссі Ніл витратила 12 000 фунтів (понад 612 тисяч гривень), щоб покрити близько 60% свого тіла татуюваннями. Але якщо зустріти її на роботі, це просто неможливо помітити – жінка виглядає абсолютно інакше.

Про захоплення британки малюнками на тілі натомість можна дізнатися з її соцмереж. Там вона активно показує татуювання та те, як вона їх приховує для роботи за допомогою одягу.

Я вперше почала покривати свої татуювання з поваги до моїх колег і для роботи з продажами. Але головна моя причина – професіоналізм. Я виглядаю більш розумною, професійною та формальною, а показ моїх татуювань у полі, де домінують чоловіки, може стати перешкодою, на яку я не хочу наражатися,

– ділилась Кріссі в інтерв'ю The Mirror.

Нещодавно вона змінила роботу та тепер працює у комерційному розвитку проєктів, але звичку прикривати татуювання не покинула.

Як жінка приховує свої тату: дивіться відео

У своєму новому відео британка показала, як готується до першого робочого дня та приховує малюнки на тілі.

Для відповідального дня Кріссі обрала довгу світлу спідницю, бежевий светр та коричневий шкіряний жакет. Жінка доповнила вигляд коричневим взуттям, поясом, невеликими прикрасами та сумкою.

У результаті у неї вийшов доволі стильний формальний образ, за яким зовсім неможливо розгледіти татуювання.

У коментарях підписники британки позитивно відреагували на її вибір одягу. Багато хто виказував захоплення стилем жінки, але також були й ті, хто співчував, що їй досі доводиться приховувати свої татуювання.