"Її королівська високість": німкеня роками видавала себе за імператрицю вигаданого королівства

49-річну німкеню, яка видавала себе за імператрицю нереального королівства та спілкувалася з італійською елітою, випадково викрили.

Як жінка прикидалася імператрицею та яким чином самозванку вдалося розкрити, розповідаємо далі.

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Як жінка вдавала із себе імператрицю

Сандра Ніколь Мартінес, яка називала себе "Її королівська високість" або "Її імператорська високість", стала завсідницею ексклюзивних вечірок і світських заходів у столиці Італії після того, як кілька років тому її туди привела італійська світська левиця Гуя Соспізіо.

Ніхто не ставив під сумнів її твердження про те, що вона є імператрицею королівського дому Глодені зі штаб-квартирою в Бейруті, що у Лівані, хоча простий пошук у Google показав, що Глодені насправді є містом у Молдові. Зрештою шахрайство Мартінес було викрите абсолютно випадково.

Падіння фальшивої імператриці почалося в березні 2024 року, коли раптово обвалилася стіна в районі Трастевере в Римі, пошкодивши кілька автомобілів. Серед них була автівка, якою керувала Сандра Ніколь Мартінес. Слідчі, що працювали на місці події, виявили, що машина мала прострочені номерні знаки, не мала реєстрації та страхування.

Жінка відвідувала світські заходи: дивіться фото

Очевидно, це викликало деякі запитання, і подальше розслідування викрило ще більше невідповідностей щодо транспортних засобів Мартінес. Наприклад, номерний знак її іншої машини належав вантажівці в Німеччині та мав сотні непогашених штрафів на загальну суму близько 2600 євро.

Поліція також дізналась, що так звана імператриця Голдені їздила та паркувала свої розкішні автомобілі історичним центром Риму, ігноруючи камери, оскільки знала, що автоматично сформовані штрафи виписуються не на її ім’я. Тепер їй загрожує штраф у розмірі до 100 000 євро за керування транспортними засобами без ліцензії з підробленими номерними знаками.

Що стосується її королівського титулу, то імператорський дім Глодені, ймовірно, був зареєстрований у Бейруті в лютому цього року, але жодна дійсно королівська родина до нього стосунку не має.

Однак Сандра Ніколь Мартінес робила все можливе, щоб довести протилежне, спілкуючись зі справжньою “блакитною кров’ю” на ексклюзивних вечірках і заходах, а потім публікуючи гламурні фотографії та відео у своєму акаунті в інстаграм. Вона позувала зі справжніми королівськими особами, політиками, бізнесменами та католицькими священнослужителями, ніхто з яких нічого не підозрював.