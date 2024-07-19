Жінка скинула майже 50 кілограмів і поділилася ефективними порадами схуднення

Меган Тел'є схудла майже на 50 кілограмів. Відмовившись від шкідливої їжі, а також додавши заняття спортом, жінка змінилася до невпізнаваності.

Своєю історією схуднення вона поділилася у мережі. Меган також назвала головні правила, які допомогли досягти неймовірного результату.

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Які правила допомогли схуднути на 50 кілограмів

Меган підкорила мережу, продемонструвавши неймовірний результат схуднення. Так, у жовтні 2022 року вага жінки сягала понад 112 кілограмів, а нині – не перевищує 60 кілограмів.

Скинувши майже 50 кілограмів, жінка змінилася майже до невпізнаваності. Як розповіла Меган, досягти результату їй вдалося завдяки простим правилам. Так, вона відмовилася від шкідливої їжі, почала активно тренуватися та займатися спортом, багато ходити пішки, а раціон став збалансованим.

Як змінилася Меган після схуднення: дивіться відео

За словами жінки, у схудненні їй також допомагав правильний розпорядок дня. Меган переконана, що здоровий сон по 8 годин, підйом в один час, а також прийом їжі в однакові години також позитивно впливають на схуднення.

Нині Меган продовжує займатися спортом. Її статура стала підтягнутою, а м'язи – рельєфними. Жінка також надихає інших не боятися ставати на шлях схуднення, адже це дійсно позитивно впливає на здоров'я.