"Найгарячіша колишня в історії": жінка витратила на вечірку з нагоди розлучення 30 000 доларів

Американка Сабріна Філіпп розлучилася з чоловіком після майже трьох років шлюбу та відсвяткувала це вечіркою за 30 000 доларів.

Чому жінка вирішила відзначати розлучення, якою була історія її стосунків та як минула грандіозна вечірка, розповідаємо далі.

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Як жінка відсвяткувала своє розлучення

Американська блогерка Сабріна Філіпп розлучилася з чоловіком після майже трьох років шлюбу. Вона відсвяткувала цю подію, влаштувавши вечірку за 30 000 доларів для 18 членів сім'ї та друзів. Під час святкування жінка навіть використав рогатку, щоб вистрілити в океан свою обручку.

Я не очікувала, що це буде настільки емоційно, але кульмінацією моєї вечірки з нагоди розлучення стало те, що я взяла рогатку й кинула обручку в океан. Моє життя як заміжньої жінки закінчилося. Почалася наступна пригода,

– поділилась Сабріна.

Вона познайомилась зі своїм колишнім чоловіком на Балі в червні 2017 року. Тоді дівчина була 23-річною випускницею університету, а її обранцю – австралійцю, що подорожував, мало виповнитися 29.

Він був моїм першим серйозним хлопцем – точно єдиним, з ким я жила. Ми чудово провели час, досліджуючи Балі, а потім Європу. Через пару років ми переїхали до Шотландії,

– пригадує Сабріна.

Як жінка відсвяткувала розлучення: дивіться відео

Дівчина доволі швидко сказала "так" чоловікові, коли він зробив пропозицію в січні 2020 року. Пара планувала весілля на Балі в липні 2021 року, однак через пандемію це довелося відкласти й вони одружилися в Данії в серпні 2020 року.

Ми оселилися в Единбурзі, де я керувала компанією з бізнес-коучингу. Ми завели двох собак – Бонні та Клайда – і думали про створення сім’ї. Але за кадром були проблеми, як-от те, що він декларував своє кохання, а потім ігнорував мене. У нас була терапія для пар,

– каже блогерка.

У результаті її чоловік перестав відвідувати терапію. Вона продовжила заняття сама, але сварки не припинялися. Врешті-решт пара розійшлася влітку 2023 року.

Це було надзвичайно травматично. Я відчувала себе емоційно загубленою. Потім була драма з фінансами. На щастя, він не заперечував, щоб я забрала наших домашніх тварин,

– розповідає американка.

Жінка почала ділитися подробицями розриву у своєму блозі й це викликало багато реакцій. Велика кількість жінок коментувала пости Сабріни, писала її повідомлення та просила поради.

Як виглядала вечірка з нагоди розлучення: дивіться фото

Тим часом сама вона зосередилася на здоров’ї та самопочутті. Жінка навіть зробив ботокс і кілька пластичних операцій.

Ми з друзями жартома придумали фразу "найгарячіша колишня дружина в історії". Це була одна з причин, чому я вирішив відсвяткувати свою нову роль. Я хотіла кинути виклик негативу навколо розлучення. Багато хто сприймає це як провал. Якщо ваш шлюб розпався, це не означає, що він зазнав краху, або вам слід про це шкодувати. Ми живемо наше життя розділами. Це нормально, якщо один розділ – це шлюб, а наступний – знову самостійний,

– вважає Сабріна.

Своє розлучення вона відсвяткувала у квітні в рідному місті Маямі, якраз перед 30-річчям. Вісімнадцять людей прилетіли з Канади, Каліфорнії, Техасу, Північної Кароліни та з усієї Флориди для цієї події. Усі вони на прохання Сабріни були у чорному, щоб відзначити похорон її шлюбу.

Ми почали зі зйомки у спідній білизні з моїми подругами. Я позувала в мереживній білизні зі своїм тортом на розлучення у формі чорного серця. Це було чудово,

– ділиться жінка.

Далі вона з гостями мала розкішну вечерю у ресторані на березі, а наостанок вечора викинула свою обручку від Cartier, що коштувала 1000 доларів, за допомогою рогатки в океан.