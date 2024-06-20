Які вимоги до гостей поставила дівчина і чому вони не сподобались запрошеним, розповідаємо далі.

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Які правила дівчина вигадала для свого весілля

23-річна дівчина хотіла, щоб день її весілля пройшов без проблем, тому вона розробила правила, аби переконатися, що протягом тригодинного святкування всі поводитимуться доречно.

Наречена та її майбутній чоловік створили перелік з 29 пунктів, які охоплювали все – від їжі, до одягу та розваг. Правила виглядали наступним чином:

Жінки одягають блідо-жовті костюми, а чоловіки – чорні.

Без дітей віком до 11 – 12 років.

Лише морепродукти та веганська їжа (до речі, можна приносити свою їжу).

Жодних камер.

Жодного вина, алкоголю або подібних речей.

Не розрізати торт.

Жодної драми.

Жодних освідчень чи оголошень.

Жодних "плюс 1" (тільки якщо я знаю їх).

Жодних синіх джинсів.

Нічого не питайте у нареченої.

Промови та обітниці мають бути короткими.

Жодного невідповідного вбрання.

Жодних недоречних речей.

Не шукайте наречену чи нареченого.

Не плачте (якщо ви плачете, це нормально, просто витріть сльози серветкою).

Не кидати букет.

Не кричати.

Не розмовляти під час важливих моментів.

Жодних сюрпризів.

Не телефонувати (якщо вам зателефонували, йдіть до усамітненого місця).

Не вмикайте гучну музику.

Жодних недоречних або божевільних танців.

Не тримайте і не торкайтеся сукні чи фати нареченої.

Не будьте грубими чи недоречними тощо.

Ви не можете покинути весілля без необхідності.

Не передавайте своє запрошення комусь іншому, хто може захотіти піти.

Підтвердьте свою присутність.

Не відповідайте на запрошення, якщо ви не впевнені, що прийдете.

Причина полягає в тому, що хоча весілля коротке, воно дуже важливе. Я та мій наречений сказали нашим сім’ям і друзям, що у нас буде багато правил, і всі вони запевнили нас, що тут немає проблеми. Тоді ми ще не обговорювали правила, ми просто знали, що вони будуть дуже суворими,

– поділилась дівчина на Reddit.

Вона була здивована, коли її гості почали скаржитися на правила та вимоги, збентежені тим, чому вони не можуть хоч трохи відійти від її бачення.

Ми очікували, що наші сім'ї будуть щасливі та схвильовані нашим весіллям, але замість цього ми отримали багато негативу,

– каже дівчина.

Наречена додала, що її свекруха була дуже розлюченою через те, що їй довелося одягнути жовте, а брат нареченого не міг нічого їсти, оскільки у нього алергія на веганську їжу, і він не любить морепродукти.

Мій дядько сказав, що його діти будуть дуже засмучені, бо не зможуть прийти й так далі. В основному майже кожен член сім’ї хотів порушити більшість правил, і я не знала, що робити, тому що ми не хотіли змінювати їх. Час закінчувався, тому ми відклали весілля на два місяці,

– розповідає дівчина.

За її словами, гості знову були засмучені, кажучи, що вони вже досить довго чекали на весілля, та звинуватили наречену у проблемі, оскільки, на їхню думку, вона могла зробити правила менш суворими. Також велика кількість запрошених відмовилась від відвідин весілля, якщо правила не будуть змінені.

Я намагалася пояснити їм, що ми над цим працюємо, але вони не припиняють говорити про це навіть за моєю спиною. Вони завжди жартують з цього приводу і, коли я заступаюся за себе, називають мене жалюгідною,

– нарікає дівчина.

У коментарях до її допису користувачі були здивовані та обурені правилами. "30 правил для тригодинного весілля, одне з яких – купити та одягнути блідо-жовту сукню? Я не піду. Я маю поганий вигляд у жовтому будь-якого відтінку, я занадто бліда для нього, і навіть якщо я знайду щось у цьому кольорі задешево, я б не купила його", "Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку в тебе алергія", – писали люди.