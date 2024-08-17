Була за крок до успіху: жінка думала, що знайшла у комісійному магазині оригінальну сумку Hermès

Жінка з Канада була за крок до неймовірної знахідки. Вона знайшла у комісійному магазині сумку, що нагадувала виріб від Hermès, але дещо пішло не так.

Як виглядає сумка, яку знайшла жінка, скільки вона коштувала та чому у результаті стала розчаруванням, розповідаємо далі.

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Як жінка майже знайшла брендову сумку в комісійному магазині

Нещодавно канадська користувачка тікток на ім'я Ешлі опублікувала ролик, у якому розповіла, що знайшла в місцевому комісійному магазині червону шкіряну сумку, яка, на її думку, виглядала, як виріб відомого бренду Hermès.

Жінка відкрила сумку та побачила на ній відповідний логотип, що стало для неї повним шоком, враховуючи, що ціна виробу становила лише 9 доларів.

Це Hermès. На передній частині є невелика пляма, але це не страшно,

– сказала вона у ролику.

Як виглядає сумка: дивіться відео

Сумки Hermès вважаються одними з найрозкішніших у світі. Їхня ціна починається від 10 000 доларів та може сягати сотень тисяч, залежно від моделі та особливостей сумки. Саме тому Ешлі спершу й не повірила своїм очам. Як виявилося згодом, це було правильним.

Ця сумка, на жаль, виявилася підробкою. Вона була зі натуральної шкіри й на вигляд хорошої якості, але не оригінальною,

– пізніше поділилась блогерка.

Однак вона не розчарувалася. Ешлі вже кілька разів знаходила дійсно брендові сумки на розпродажах, тож планує продовжувати пошуки скарбів в комісійних крамницях.