Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла на смітнику каструлю, що коштує 15 тисяч гривень

Жінка, яка пішла виносити сміття, не повірила своїм очам, коли виявила, що хтось викинув каструлю, яка коштує 15 тисяч гривень.

Чим особлива каструля, що має таку вартість, та що жінка зробила з нею, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла каструлю за 15 тисяч гривень

Американка Енні Шилдс викидала своє сміття, коли знайшла дорогий кухонний посуд. Йдеться про каструлю Le Creuset, яка коштує близько 300 фунтів (орієнтовно 15 тисяч гривень).

Така немаленька ціна каструлі зумовлена тим, що вона виготовлена з чавуну та розроблена таким чином, щоб її вистачило на все життя. Крім того, чавунний матеріал міцний, високоякісний і з роками вбирає в себе смаки їжі, що покращуючи приготування щоразу.

З радістю врятувавши виріб, жінка поділилася знімком свого несподіваного відкриття у соцмережах.

Я щойно винесла сміття й знайшла це у своєму смітнику,

– написала Енні.

Як жінка знайшла каструлю: дивіться фото

Пізніше жінка поділилася оновленням щодо знахідки, яку вона почистила та повернула до майже нового вигляду.

Пост американки незабаром став вірусним. Багато користувачів не могли повірити в удачу жінки.

"У мене є така сама. Хто б це викинув?!", "Це найбільший смітник середнього класу, який я коли-небудь бачив", "І вони кажуть, що безкоштовний сир лише в мишоловці! Вітаю, ця штука виглядає так, ніби вона в неймовірному стані", – писали люди.