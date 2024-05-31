Що відомо про річ, яку жінка втратила, та як їй вдалося повернути важливу реліквію через роки, розповідаємо далі.

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Як жінка повернула родинну реліквію

Джоан Екклз зі США знайшла давно втрачену "сімейною реліквією", випадково натрапивши на неї на інтернет-аукціоні eBay.

Жінка розповіла, що її вітчим, Аугусто Вільям Конті, служив у Новій Гвінеї під час Другої світової війни та 1944 року надіслав додому пару однакових брелоків їй та її матері, Агнес Інес Редферн, на День святого Валентина.

Вони були зроблені з монет. На них були написи "Нова Гвінея, моїй коханій Джоан, 1944 рік" і "Нова Гвінея, моїй коханій дружині, 1944 рік". За словами Екклз, вона зберігає свій брелок уже 80 років, а ось подарунок її матері вважався загубленим після її смерті в Джорджії 1963 року.

Історія повернення сімейної реліквії: дивіться відео

Нещодавно ж американка переглядала сайт eBay і була приголомшена, побачивши, що на ньому виставлено талісман її матері. Доньки жінки, Віккі Фредріксон і Стейсі Вілсон, зв'язалися з продавцем із Каліфорнії та з'ясували, що його купили на блошиному ринку. Дівчата викупили сімейну реліквію і вручили Джоан її як подарунок на День матері.

Це історія про те, як серця знову з'єднуються, як у буквальному, так і у фізичному сенсі. До неї повертаються спогади, і це залишиться в нашій родині на десятиліття і роки вперед,

– сказала Віккі.

Нагадаємо, що в одному з міст Чехії жінка випадково знайшла монети XII століття. Археологи наголосили, що це справжній скарб, який можна порівняти хіба що з виграшем мільйона в джекпот.