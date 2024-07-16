Вийшла із ситуації переможцем: жінка завдяки тату смішно обіграла дефект пальців на нозі

Хай то буде спільне татуювання з найкращим другом, татуювання на згадку про людину, яка померла, дата, яка має особливе значення, або навіть згадка про улюблений момент культури – тату можуть виглядати дуже добре, прикрашаючи тіло.

Однак татуювання однієї жінки породило дискусію, оскільки користувачі соцмережі були стурбовані тим, чому вона обрала саме такий малюнок і який він мав вигляд на її тілі. Що жінка набила і чому, розповідаємо далі.

До теми Моторошні трансформації, від яких перехоплює дух: дівчина створює "жахливий" макіяж

Як жінка перетворила свою особливість в ідею для тату

Одна з користувачок форуму Reddit опублікувала фото татуювання, яке вона зробила на нозі. Жінка підписала зображення таким чином: "Oompa Loompa doompa-dee-do", посилаючись до одного з персонажів фільму "Вонка" – Умпа Лумпа.

Саме цього героя вона відтворила на своїй нозі, другий і третій пальці якої були довші за великий палець, що трапляється досить рідко.

Який вигляд має тату жінки: дивіться фото

У коментарях люди були шоковані татуюванням. Здебільшого вони розділились на два табори – одні розкритикували жінку за несмак та безрозсудство, але й знайшлися ті, хто хвалив її за сміливість та чудове почуття гумору.

"Це називається зробити з лимона лимонад", "Мені не подобається, який це має вигляд", "Не впевнений, що це справжнє фото, а не постановка. Я знаю, що у людей пальці ніг різняться за довжиною, але це занадто!", "Вийшла із ситуації переможцем", "Це ж на все життя. Розумна людина таке не зробить", – писали коментатори.