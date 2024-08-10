Змінились до невпізнання: у тікток жінки порівнюють себе на документах та в реальному житті

Для багатьох людей фото на документи – це чимале випробування, адже вийти гарно на цих знімках буває непросто, а з часом іноді навіть важко себе впізнати, бо усі ми з роками змінюємось.

Підтверджують це і користувачки тікток. Нещодавно у соцмережі став популярним тренд, де вони порівнюють себе на документах та у реальності. Як жінки змінились, розповідаємо далі.

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Що відомо про новий тренд у тікток

Нещодавно у тікток став популярним тренд, у якому жінки порівнюють своє фото з документів та те, як вони виглядають у реальному житті.

Багато користувачок супроводжують ролики підписом "Чому так довго перевіряють мої документи", коли показують себе на офіційних знімках, а потім демонструють, як вони виглядають в реальності.

Як виглядають трендові ролики: дивіться відео

Більшість жінок, що беруть участь у цьому тренді, майже неможливо впізнати. На документах та у житті вони кардинально різні. Як неважко здогадатися, у другому випадку дівчата мають більш красивий та гармонійний вигляд.

Як дівчата виглядають на документах та у житті: дивіться відео

Однак є й ті, хто жартує над трендом та показує іншу сторону цього питання. Одна з дівчат продемонструвала, що навпаки виглядає в реальності не так вдало, як на документах. У коментарях її гумор оцінили, додаючи, що для багатьох це правда, особливо, якщо йдеться про тривалий перетин кордону.

Документи не завжди програють: дивіться відео

Загалом же тренд зібрав масу позитивних відгуків не тільки у цьому випадку. На ролики інших жінок також була позитивна реакція. Люди відмічали, як вони змінилися, та дивувалися трансформаціям.