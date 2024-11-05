Зведуть з розуму будь-якого чоловіка: 3 вишуканих парфуми для жінок

Чоловіки обожнюють аромат жіночих парфумів, особливо ті, які мають неймовірний ванільний запах. Ноти ванілі є найпоширенішими в парфумерії, тож завдяки універсальності подобаються багатьом чоловікам.

Ваніальні аромати вдало поєднуються з різними ольфакторними профілями, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Парфуми з ноткою ванілі не обов’язково мають бути інтенсивно солодкими. Є кілька флаконів, у яких ванільні пахощі інтерпретовано у всій багатогранності.

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Tom Ford, Vanilla Sex

Нові парфуми Vanilla Sex зараз обговорюють всі. Аромат наповнений ваніллю, яка зміксована з гірським мигдалем, квітковими нотами та сандалом. Новий флакон парфумів від Tom Ford для кожної може видатися різним – для однієї ніжним та затишним, для іншої – гарячим та зухвалим.



Жіночі парфуми, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Цей аромат вже став сучасною класикою. Парфум наповнений бергамотом та лавандою, букетом з ірису, троянди та жасмину самбак. База композиції складається з пачулі, сандалу та бензоїну.

Парфуми пахнуть лавандовими французькими полями, розкривають в собі запах яскравих квітів та мають солодкість ванілі. Знаменитий дім парфумерії створив власний ольфакторний підпис, пудровий квітково-ванільний акорд "герлінад", що надає ароматам бренду впізнаваний аромат.



Жіночі парфуми, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian, Gentle Fluidity

Парфумер Франсіс Куркджан випустив дует парфумів Gentle Fluidity у двох версіях — Silver і Gold. Срібний аромат – це джин-тонік з ванільним післясмаком, а золотий – повітряна ваніль, яка поєднується з хвойною свіжістю ягід ялівцю, пряним коріандром та мускатним горіхом на базі мускусу та деревини.



Жіночі парфуми, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Певні аромати вважаються сильними афродизіаками для чоловіків. П’янкі нотки парфумів не лише їх зводять з розуму. Жінки теж не можуть встояти перед деякими запахами й обов’язково хочуть їх додати до своєї колекції.