Жінка почала працювати у сімейному меблевому магазині ще у 1940-х роках, і відтоді щодня ходить на роботу. Так, 100-річна Міріам веде бухгалтерію, допомагає клієнтам у виборі меблів та загалом підтримує роботу магазинчика, який розташований у Стретфорді, штат Нью-Джерсі.

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100-річна жінка обирає роботу замість пенсії

Міріам Тодд розповіла, що її батьки відкрили меблевий магазин у 1929 році. Спочатку у ньому працювали лише батьки, але згодом юна Міріам також долучилася до роботи й не полишає її досі.



100-річна Міріам Тодд продовжує ходити на роботу / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman

Насправді жінка зізнається, що робота в сімейному магазині для неї не тяжка, адже їй подобається те, чим вона займається. Міріам, яка народилася 11 червня 1924 року й почала працювати в магазині в 1940-х роках, не планує виходити на пенсію. Вона й досі працює щонайменше 50 годин на тиждень, а інколи – й більше. Жінка зізнається, що такий режим підходить не всім, адже чимало людей з нетерпінням чекають на вихід на пенсію, однак Міріам було б складно залишатися вдома.

Зараз 100-річна жінка щодня їздить на роботу на своїй автівці, самостійно робить покупки в магазині та готує їсти для себе та свого сина, з яким вона живе.



Довгожителька завжди готує свіжу їжу для себе й свого сина / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman

Звички довголіття від 100-річної жінки

За словами Міріам, її секрет довголіття, по-перше, у міцному здоров'ї та гарній генетиці. Так, жінка не страждає від серйозних захворювань, й відвідує лише офтальмолога.

Втім, деякі звички допомагають підтримувати її здоров'я:

Поживний раціон та здоровий образ життя – Міріам не їсть смажену їжу, не вживає алкоголь, не палить і відмовляється від фастфуду.

Завжди свіжа їжа, приготована вдома – 100-річна жінка завжди готує зі свіжих продуктів, які вирощує на власному городі. Єдиний консервований продукт, який вживає жінка, – квашена капуста.

Здоровий і повноцінний сон.

Активний спосіб життя – Міріам у 100 років обожнює плавати у басейні, а також намагається підтримувати чистоту у домі, часто ходить по сходах тощо.



100-річна Міріам Тодд обожнює плавати у басейні / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman