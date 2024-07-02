Женщина начала работать в семейном мебельном магазине еще в 1940-х годах, и с тех пор ежедневно ходит на работу. Так, 100-летняя Мириам ведет бухгалтерию, помогает клиентам в выборе мебели и в целом поддерживает работу магазинчика, который расположен в Стретфорде, штат Нью-Джерси.

Интересно Выглядит на 20 лет моложе: 105-летняя женщина рассказала, как ухаживает за кожей

100-летняя женщина выбирает работу вместо пенсии

Мириам Тодд рассказала, что ее родители открыли мебельный магазин в 1929 году. Сначала в нем работали только родители, но впоследствии юная Мириам также присоединилась к работе и не оставляет ее до сих пор.



100-летняя Мириам Тодд продолжает ходить на работу / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman

На самом деле женщина признается, что работа в семейном магазине для нее не тяжелая, ведь ей нравится то, чем она занимается. Мириам, которая родилась 11 июня 1924 года и начала работать в магазине в 1940-х годах, не планирует выходить на пенсию. Она до сих пор работает не менее 50 часов в неделю, а иногда – и больше. Женщина признается, что такой режим подходит не всем, ведь многие с нетерпением ждут выхода на пенсию, однако Мириам было бы сложно оставаться дома.

Сейчас 100-летняя женщина ежедневно ездит на работу на своей машине, самостоятельно делает покупки в магазине и готовит еду для себя и своего сына, с которым она живет.



Долгожительница всегда готовит свежую пищу для себя и своего сына / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman

Привычки долголетия от 100-летней женщины

По словам Мириам, ее секрет долголетия, во-первых, в крепком здоровье и хорошей генетике. Так, женщина не страдает от серьезных заболеваний, и посещает только офтальмолога.

Впрочем, некоторые привычки помогают поддерживать ее здоровье:

Питательный рацион и здоровый образ жизни – Мириам не ест жареную пищу, не употребляет алкоголь, не курит и отказывается от фастфуда.

Всегда свежая еда, приготовленная дома – 100-летняя женщина всегда готовит из свежих продуктов, которые выращивает на собственном огороде. Единственный консервированный продукт, который употребляет женщина, – квашеная капуста.

Здоровый и полноценный сон.

Активный образ жизни – Мириам в 100 лет обожает плавать в бассейне, а также пытается поддерживать чистоту в доме, часто ходит по лестнице и тому подобное.



100-летняя Мириам Тодд обожает плавать в бассейне / Фото Courtesy Christy Todd-Hoffman