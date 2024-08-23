Обожнює яскраві помади та прозорий одяг: 86-річна жінка вражає соцмережі образами попри критику

86-річна бабуся Пет обожнює блискучі наряди, прозорі речі та гламурні прикраси. Вона любить демонструвати свій унікальний стиль і яскраві образи у тікток та каже, що її не хвилює критика.

Як виглядають образи жінки та що пишуть їй підписники у відповідь на ролики, розповідаємо далі.

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Як 86-річна жінка підкорює соцмережі

В одному з роликів Пет з'явилася в довгій зеленій спідниці та прозорому бузковому топі. Доповнила свій образ вона чорним кольє з великими срібними шипами й кількома нитками перлів. Пет також зробила макіяж з яскраво-фіолетовою помадою та одягнула великі білі окуляри.

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Боже мій, це приголомшливо,

– сказала вона, милуючись своїм виглядом.

Як виглядає образ жінки: дивіться відео

У іншому ролику бабуся продемонструвала блакитний сарафан в клітинку, який вона поєднала з чорним сітчастим топом з довгими рукавами. З прикрас вона обрала діамантовий чокер, а на ноги одягла чорні панчохи. Завершуючи свій образ, жінка намалювала губи яскраво-червоною помадою та похизувалась нігтями з леопардовим принтом.

О, сьогодні це виглядає сексуально,

– прокоментувала вона, позуючи.

Як виглядає образ жінки: дивіться відео

Ці та інші відео Пет, ймовірно, залишають багатьох з відкритими ротами, оскільки кожне з них набирає сотні тисяч переглядів. Проте вона часто стикається з негативними коментарями.

"Це плаття трохи тісне… Я б не одягала його, люба", "Їй потрібні уроки макіяжу", "Ця спідниця виглядає жахливо", "Негарний макіяж", – пишуть їй люди.

Однак Пет ігнорує негатив і натомість зосереджується на позитивних коментарях. На щастя, їх є чимало.

"Ви приголомшлива", "Я просто люблю цю жінку", – кажуть їй слова підтримки підписники.