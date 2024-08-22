Томіко Ітоока отримала титул після того, як вранці 19 серпня померла Марія Браньяс Морера. 117-річна іспанка раніше була найстарішою людиною на планеті, вік якої був офіційно підтверджений.

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Японка стала найстарішою жінкою на планеті

Книга рекордів Гіннеса визнала Томіко Ітооку найстарішою людиною на планеті. Японка народилася 23 травня 1908 року, і це підтвердила Геронтологічна дослідницька група під керівництвом Роберта Д. Янга.

Нині Томіко проживає в будинку престарілих у місті Асія, префектура Хьоґо у Японії. Вона проживає там з 2019 року, а до 110 років – жила вдома з двома доньками.

Три місяці тому Томіко відсвяткувала своє 116-річчя. Її привітали усі рідні, знайомі, а мер міста Асія відправив листівку, торт і квіти довгожительці.

Як Томіко Ітооку святкувала 116-річчя: дивіться відео

Хоча Томіко й погано чує, однак продовжує чітко спілкуватися з опікунами в будинку для престарілих.

Що відомо про Томіко

Томіко, як вже згадувалося раніше, народилася 23 травня 1908 року в Осаці. Вона була другою дитиною у сім'ї. Також вона мала брата та сестру. Томіко під час навчання у школі захоплювалася волейболом.

Вже у 20 років японка вийшла заміж та народила 4 дітей – дві доньки та два сина. Нині Томіко має багато онуків та правнуків. Коли почалася Друга світова війна, Томіко керувала японським офісом текстильної фабрики свого чоловіка. Тоді жінка поєднувала роботу з вихованням дітей.

У 1979 році чоловік Томіко помер, то жінка ще понад 10 років жила у рідному місті префектури Нара.

Цікаво, що найстаріша людина на планеті має незвичайне захоплення – скелелазіння. Так, вона у поважному віці підіймалася на гори Нідзьо та Онтаке, висота останньої сягає 3000 метрів. Однак найбільшим досягненням Томіко є підйом довгими сходами до святині Ашії. Свій похід жінка здійснила у віці 100 років, й ба більше – не скористалася палицею для підйому.

У сім'ї вважають, що тривалі походи і є секретом довголіття Томіко. Цікаво, що улюбленою їжею японки є банани, а також щоранку вона п'є Calpis – молочний кислий напій.