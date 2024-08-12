У чому секрети довголіття американки та які поради вона дає тим, хто хоче прожити так само довго, розповідаємо далі.

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У чому секрети довголіття 112-річної американки

Луїза Жан Синьор народилася 31 липня 1912 року в Нью-Йорку. Вона ніколи не думала, що проживе так довго, але тепер є другою найстаршою людиною у місті.

Вона пережила всіх своїх молодших братів і сестер та приєдналася до клубу суперстолітніх людей, тобто тих, які прожили до 110 років і більше.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Жінка каже, що до цього результату її привели три речі – відсутність чоловіка, активність та середземноморська дієта.

Я не вийшла заміж. Ось чому я в порядку. Немає шлюбу, немає дітей. Я краще буду самотньою. Коли ви одружені, у вас багато проблем,

– розповідає Луїза.

Жінка додає, що, крім того, вона не п'є і не курить, дотримується суворого розпорядку дня і протягом усього життя була дуже активною.

Вона часто плавала та гуляла скрізь, де могла. Коли Луїза вийшла на пенсію, вона також почала грати в бочче (італійська гра з м'ячем) щоранку, плавати та їздити на велосипеді щодня ввечері, а також танцювати.

Коли ж їй довелося припинити займатися спортом, оскільки її здоров’я погіршилося, американка продовжила робити розминку та ходити туди-сюди коридором, щоб потренуватися.

Разом з тим Луїза вважає, що її дієта допомогла їй досягти 112 років.

Я зростала серед смачної їжі. Італійська їжа дуже хороша. Ми щовечора їли салат, фрукти та овочі. І у нас завжди було вино на столі. Торти та газовані напої були лише у неділю,

– пригадує жінка.

Вона досі додає томатний соус, часник або оливкову олію до своїх страв – це ключові інгредієнти середземноморської дієти, яка була визнана найздоровішою.