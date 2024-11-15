Аксесуари є невід’ємною частиною моди, оскільки виконують кілька важливих функцій: доповнюють образ, виражають індивідуальність та додають акценти, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Об’ємна сумка

Раніше був тренд на мікросумки, втім вони не зовсім функціональні, тож тепер в моду знову повернулася сумка в довжині максі, яка підійде всім тим, хто любить практичність. У таких сумках є багато внутрішніх кишень й головне відділення, яке допоможе відокремлювати робочі речі від особистих.

Дуже велику сумку можна носити на плечі чи просто в руках. Стилісти кажуть, що ця сумка поєднується з будь-яким вбранням, тож є найфункціональнішим трендом 2025 року.

Замшева сумка

Цю сумку люблять більшість дівчат, оскільки вона має дорогий та вишуканий вигляд. Модниці вже носять цю сумку, втім її залюбки можна буде віднайти у колекціях 2025 року. Замшева сумка ідеально підходить для носіння в прохолодний сезон, тож обирайте стильний чорний, коричневий чи бордовий колір.

Шкіряний ремінь

Обирайте для себе шкіряні ремені, які додадуть структури силуету й зроблять ваш образ індивідуальним. Найкраще робити ставку на золоту чи срібну фурнітуру. Довершуйте цим аксесуаром штани, сукні, пальта чи подовжені сорочки. У 2025 році такий ремінь буде показником індивідуального стилю.

Підвіски та брелоки

Ви вже могли помічати, як багато брелоків та підвісок модниці використовують на своїх сумках. Такий аксесуар є доволі індивідуальним. У моді вони з’явилися вони ще навесні 2024 року, а зараз вони лише набирають обертів. Обирайте яскраві підвіски з ініціалами та колірними елементами, які неймовірно виглядатимуть на сумках.

Колготки-сітки

Такі колготки були антитрендом, втім у 2025 році знову будуть в моді. Стилісти кажуть, що вони заслуговують на звання окремого аксесуара, який посідає центральне місце в образі.