Аксессуары являются неотъемлемой частью моды, поскольку выполняют несколько важных функций: дополняют образ, выражают индивидуальность и добавляют акценты, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Объемная сумка

Ранее был тренд на микросумки, впрочем они не совсем функциональны, и теперь в моду снова вернулась сумка в длине макси, которая подойдет всем тем, кто любит практичность. В таких сумках есть много внутренних карманов и главное отделение, которое поможет отделять рабочие вещи от личных.

Очень большую сумку можно носить на плече или просто в руках. Стилисты говорят, что эта сумка сочетается с любым нарядом, поэтому является самым функциональным трендом 2025 года.

Замшевая сумка

Эту сумку любят большинство девушек, поскольку она имеет дорогой и изысканный вид. Модницы уже носят эту сумку, впрочем ее охотно можно будет найти в коллекциях 2025 года. Замшевая сумка идеально подходит для ношения в прохладный сезон, поэтому выбирайте стильный черный, коричневый или бордовый цвет.

Кожаный ремень

Выбирайте для себя кожаные ремни, которые придадут структуры силуэта и сделают ваш образ индивидуальным. Лучше всего делать ставку на золотую или серебряную фурнитуру. Довершайте этим аксессуаром брюки, платья, пальто или удлиненные рубашки. В 2025 году такой ремень будет показателем индивидуального стиля.

Подвески и брелоки

Вы уже могли замечать, как много брелоков и подвесок модницы используют на своих сумках. Такой аксессуар является довольно индивидуальным. В моде они появились они еще весной 2024 года, а сейчас они только набирают обороты. Выбирайте яркие подвески с инициалами и цветовыми элементами, которые невероятно будут выглядеть на сумках.

Колготки-сетки

Такие колготки были антитрендом, впрочем в 2025 году снова будут в моде. Стилисты говорят, что они заслуживают звания отдельного аксессуара, который занимает центральное место в образе.