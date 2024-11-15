Трикотаж смело выходит за рамки, и теперь это не только свитера или кардиганы или домашние комплекты, пишет 24 Канал. Трикотажными стали брюки, шорты, юбки, костюмы, жакеты и рубашки.

Читайте также Забудьте о черном цвете: как выглядит трендовое пальто на осень 2024

Вместе с платформой украинских брендов Всі. Свої мы выбрали пять трикотажных вещей от локальных производителей, которые точно должны поселиться в вашем гардеробе этой осенью.

Костюм с брюками

Классическое сочетание брюк и свитера выглядит свежо и актуально в костюме молочного цвета, выполненного из мериносовой шерсти и кашемира. Его можно дополнять и другими трикотажными позициями для создания эффекта многослойности, если накинуть объемный кардиган и шарф.

Если добавить еще вязаные носки и пушистую обувь, то можно легко создать остромодный образ, что по уровню комфорта не будет уступать удобной пижаме.

Костюм со штанами от бренда Touchwool / Фото с Всі. Свої

Костюм с юбкой

Если хочется чего-то более оригинального, чем привычный свитер – можно выбрать комплект из юбки и вязаного худи. Он имеет одновременно расслабленный и собранный вид, а с помощью различных аксессуаров можно менять настроение образов от кэжуальных до нарядных.

Юбка и худи от бренда ModeCOMMODE / Фото с Всі. Свої

Свитер

Конечно, из списка трикотажных мастхэвов невозможно убрать старый добрый свитер. У украинских производителей их в этом сезоне достаточно много. Советуем выбирать для себя фактурный джемпер с орнаментом "косы" выполненный из мериносовой шерсти и кашемира, на которого можно положиться даже в самые лютые холода. Можете также попробовать трендовую стилизацию, надев его поверх пальто вместо шарфа.

Свитер в пастельных тонах от Touchwool / Фото с Всі. Свої

Юбка

Без трикотажной юбки трудно представить сезон 2024-2025. Она может стать идеальным фоном для создания самых разнообразных образов – трикотажных, бунтарских с массивными ботинками, и контрастных с шелковой рубашкой или блузой в пайетках.

Трикотажная юбка в трендовом сером цвете Wool Happen / Фото с Всі. Свої

Рубашка

Даже классическая рубашка может иметь трикотажное воплощение. Эта вещь придаст уюта привычным деловым образам, а своей обладательнице – сил продолжать рутинные дела даже несмотря на холод и серость. Стилизовать такую рубашку можно не только с юбками-карандашами: сочетание с джоггерами, кожаными кюлотами или трикотажными низами тоже будет прекрасно смотреться.

Трикотажная рубашка от Selfie by Deeva / Фото из Всі. Свої

Купить все эти и еще десятки других трикотажных позиций от многих украинских производителей можно 16 и 17 ноября на Десятинной, 12. Проект Всі. Свої проведет там Трикотажный маркет. Организаторы готовят целый этаж трикотажных изделий: классических и оригинальных, с принтами и декором, на каждый день и для особых случаев.