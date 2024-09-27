Именно такое пальто стало главным на Неделях моды, где собирались известные инфлюенсеры и модницы, пишет Vogue. В тренде этой осенью будут все оттенки коричневого – от шоколадного до кофейного. Несмотря на то, что среди цветов преобладает бордовый, коричневый считается одним из самых модных цветов на осенне-зимний сезон.

Читайте также Как стильно носить тренч осенью: 15 самых интересных образов от модниц

Пальто коричневого цвета появились в коллекции Miu Miu в длине до колена и с двубортной застежкой, а вот бренд Jil Sander сосредоточились на большом воротнике, на котором можно проколоть большие броши. Такая верхняя одежда идеально подойдет для создания красивых осенних образов.

Главное, что надо сделать – подобрать для себя правильную длину. Советуем делать ставку на длину миди, которая идеально подойдет для ежедневных образов, а также довершит любой праздничный выход.

Осенью 2024 года будут преобладать монохромные образы, поэтому можете радостно дополнять коричневые пальто гольфами и брюками и выбирать для себя сумку или обувь в этом цвете. Аутфиты могут состоять из кожи, шерсти, шелка и хлопка. Эти ткани станут основой для простого и роскошного образа.



Трендовые пальто на осень 2024 / Фото Vogue



Модные пальто на осень 2024 / Фото Vogue

В моду уже вошли короткие тренчи, поэтому можете поискать стильные укороченные пальто, которые также будут излучать элегантность. Стилисты отметили, что кроме эффектного сочетания с одинаковым цветом для монохромного образа, коричневый прекрасно стилизируется с белым, молочным, сливочным, черным, бордовым или оранжевым цветом.



Трендовые пальто на осень 2024 / Фото Vogue



Модные пальто на осень 2024 / Фото Vogue



Трендовые пальто на осень 2024 / Фото Vogue

Чтобы найти для себя идеальное коричневое пальто, обращайте внимание на точность силуэта и ищите изделия из качественного материала, который прослужит вам не один год. Чтобы лучше понять, подходит ли пальто к вашим постоянным образам, возьмите с собой несколько вариантов в примерочную и попробуйте создать несколько выходов на основе пальто.