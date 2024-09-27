Саме таке пальто стало головним на Тижнях моди, де збиралися відомі інфлюенсери та модниці, пише Vogue. У тренді цієї осені будуть всі відтінки коричневого – від шоколадного до кавового. Попри те, що серед кольорів переважає бордовий, коричневий вважається одним із наймодніших кольорів на осінньо-зимовий сезон.

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Пальта коричневого кольору з’явилися в колекції Miu Miu в довжині до коліна та з двобортною застібкою, а от бренд Jil Sander зосередилися на великому комірі, на якому можна проколоти великі брошки. Такий верхній одяг ідеально підійде для створення красивих осінніх образів.

Головне, що треба зробити – підібрати для себе правильну довжину. Радимо робити ставку на довжину міді, яка ідеально підійде для щоденних образів, а також довершить будь-який святковий вихід.

Восени 2024 року переважатимуть монохромні образи, тож можете радо доповнювати коричневі пальта гольфами та штанами й обирати для себе сумку або взуття в цьому кольорі. Аутфіти можуть складатися зі шкіри, вовни, шовку та бавовни. Ці тканини стануть основою для простого та розкішного образу.



Трендові пальта на осінь 2024 / Фото Vogue



Модні пальта на осінь 2024 / Фото Vogue

У моду вже увійшли короткі тренчі, тож можете пошукати стильні вкорочені пальта, які також будуть випромінювати елегантність. Стилісти зазначили, що окрім ефектного поєднання з однаковим кольором для монохромного образу, коричневий чудово стилізується з білим, молочним, вершковим, чорним, бордовим чи помаранчевим кольором.



Трендові пальта на осінь 2024 / Фото Vogue



Модні пальта на осінь 2024 / Фото Vogue



Трендові пальта на осінь 2024 / Фото Vogue

Щоб знайти для себе ідеальне коричневе пальто, звертайте увагу на точність силуету та шукайте вироби з найякіснішого матеріалу, який прослужить вам не один рік. Щоб краще зрозуміти, чи пасує пальто до ваших постійних образів, візьміть з собою кілька варіантів у примірочну та спробуйте створити декілька виходів на основі пальта.