Андре Тан активно веде свою рубрику з порадами, розповідаючи про тренди сезонів. Дизайнер вже познайомив читачів з головними новинками літа, а тепер вирішив розібрати кілька цікавих аксесуарів, які зможуть додати образу особливої родзинки.

Андре Тан визначив аксесуари, які мають стильний вигляд, тож додавши їх до свого аутфіту, ви точно не прогадаєте, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Ці детальки допоможуть зробити образ максимально ефектним та цікавішим.

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Які аксесуари в моді цього літа?

Французька шпилька

Такий витончений та ненав’язливий аксесуар підходить для пучка, половинчастого хвоста чи закріплення передніх пасм ззаду. За словами дизайнера, ця шпилька є знахідкою на кожен день.



Трендові аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Об’ємна гумка

Тренд на об'ємну гумку повернувся до нас з 90-х. Красиво виглядають варіанти з мереживом, сіткою чи органзою. Носити гумку потрібно з хвостом чи органзою.



Трендові аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Пов’язка на голову

Аксесуар є ідеальним варіантом для літніх прогулянок. Чорна або біла пов’язка у ретро-стилі чудово підійде кожній дівчині.



Трендові аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Шпилька Old Money

Велика шпилька точно нагадає вам нульові. Щоб додати образу елегантності, її треба носити з гладкою зачіскою. Шпилька гарно пасує до білих сорочок чи жакетів.



Трендові аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Хустинка

Ця річ є безпрограшною класикою. Хустинку можна зав’язати на голові, сумці, чи одягнути як топ. Аксесуар підходить для літнього міста, моря чи поїздок. Найкраще обирати нейтральні чи пастельні відтінки.



Трендові аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

До слова, цього літа парижанки носять світло-жовті сукні-комбінації, витягнуті горизонтальні сумки, довгі кулони та в’єтнамки на підборах. Француженки віддають перевагу натуральним тканинам, класичним кольорам і аксесуарам, які додають елегантності.