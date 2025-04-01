Топ 2025 року: трендові шорти, які завоюють серця модниць

Вже за кілька місяців ми почнемо всі активно носити шорти, тому пропонуємо переглянути актуальні фасони та їхнє поєднання. У моді будуть джинсові короткі шорти, бермуди чи спортивні моделі.

У спекотну пору без шортів не обійтися, тому кілька пар точно варто додати до свого гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Традиційно ми звикли носити класичні костюмні чи джинсові шорти, втім ще є багато інших цікавих варіантів.

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Джинсові шорти

Шорти у стилі нульових займуть почесне місце в літньому гардеробі. Обирайте на теплу пору короткі шорти на низькій посадці й стилізуйте їх з сорочками, футболками, кросівками чи сандалями.



Стильні шорти на літню пору / Фото Vogue

Мікрошорти

Кілька сезонів поспіль мікрошорти вриваються в тренди, втім лише цього літа вони міцно закріпляться на позиціях. Носіть ультракороткі шорти з топами та легким взуттям.



Стильні шорти на літню пору / Фото Vogue

Шорти-блумери

Цей фасон шортів точно полонить вашу увагу. Їх люблять за комфорт, що забезпечує об’єм та м’який крій. Цього року шорти належать до естетики бохо-шику, тому їх можна носити з корсетними туфлями чи мереживними туфлями.



Стильні шорти на літню пору / Фото Vogue

Бермуди карго

Цього року в моді буде утилітарність, тому шорти-бермуди є ідеальним варіантом, коли хочеться розслабленості. Поєднувати бермуди можна з корсетами, футболками, худі, сорочками та іншим вбранням.



Стильні шорти на літню пору / Фото Vogue

Спортивні шорти

Речі в спортивному стилі – це незмінна частина повсякденного гардероба, тому радимо додати в теплу пору року ще й спортивні шорти до списку всього іншого вбрання. Інвестуйте у шорти Adidas з трьома смугами, які виглядають доволі стильно.



Стильні шорти на літню пору / Фото Vogue

Окрім того, шкіряна спідниця повертається в моду цього року й стане досить популярною. З чим її носити розповіли в нашому матеріалі.