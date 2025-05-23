Андре Тан розповів про 3 найпопулярніші сукні літа: їх будуть носити всі

Популярний дизайнер Андре Тан не забуває про своїх прихильників, тому вчергове опублікував пораду, яка допоможе дівчатам на літо обрати для себе сукню. Вже незабаром розпочнеться літо, а це означає, що дівчата почнуть шукати для себе красиві сукні. Андре Тан розповів, що саме буде в моді цього сезону.

Влітку, як завжди, на перший план виходять легкі сукні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер навів модні приклади суконь, які варто додати до свого гардероба.

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Сукні — це must-have для літа! Легкі, стильні та жіночні плаття підійдуть для літньої прогулянки, побачення чи для якогось святкового виходу. Нижче розповімо про 3 топові варіанти, на які треба звернути увагу

Сукня бохо

Сукня бохо з мереживом та вишивкою будуть на піку популярності. Це мають бути легкі тканини, вільний крій та етнічні мотиви. Сукня в стилі бохо ідеально підходить для літа.

Білизняна сукня

Обирайте для себе моделі з шовку чи сатину, з тонкими бретельками та вільним кроєм додають образу елегантності й легкості. Такі сукні гарно поєднувати з джинсовою курткою, кедами чи босоніжками на підборах. Кросівки підійдуть для денної прогулянки, а підбори для вечірнього виходу.

Асиметрична сукня

Цього літа такі сукні будуть представлені в різних варіаціях – від мінімалістичних моделей до розкішних варіантів з драпіруванням й незвичним кроєм. Андре Тан зазначив, що такі сукні підійдуть для вечірок та ділових зустрічей, якщо зробити ставку на стримані кольори. Гарно виглядатиме таке плаття з жакетом оверсайз.

Три трендові сукні на літо від Андре Тана: дивіться відео

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.