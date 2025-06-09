Одяг, який треба забути: Андре Тан розповів про головні антитренди літа

Андре Тан активно веде свою рубрику з модними порадами в інстаграмі. Він розповідає про актуальні тренди вбрання, взуття та аксесуарів. Вчить, що з чим поєднувати, та навіть наводить приклади антитрендових речей, яких треба позбутися.

Літо вже розпочалося, а це означає, що настав час експериментів та цікавих стилізацій з актуальними трендовим одягом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Деякі речі здатні зробити образ старомодним, тому від них треба відмовитися. Мода змінюється кожного сезону, тому не варто додавати до свого гардероба вбрання, яке має бідний вигляд.

Тотальна прозорість

Влітку хочеться одягати легкі речі, які дозволять тілу дихати. Втім, вбрання з-під якого видніється білизна – не зовсім вдало виглядає. Краще обирати напіврозорі речі, до прикладу, спідниці з довгими футболками чи штани з вбудованими мінішортами.

Блискучі тканини

Сатин, лелітки, металік виглядають гарно, але зовсім не підходять для образів у спекотну погоду. На день варто обирати матові та м’які фактури.

Ультракоротке міні

Дуже коротка довжина – це завжди ризик переборщити. Дизайнер радить обирати середню довжину, в якій будете почуватися красиво та впевнено.

Надмірний декор

Речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантів – можуть перезавантажити образ. Краще робити один акцент в образі, щоб виглядати стильно та елегантно.

Який мають вигляд антитрендові речі: дивіться відео

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.