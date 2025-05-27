Про нові актуальні речі Андре Тан розповідає дуже часто, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Він дає цінні поради читачам, як варто одягатися, а від чого треба відмовитися.

Читайте також Андре Тан розповів про 3 найпопулярніші сукні літа: їх будуть носити всі

Щоб урізноманітнити свій літній гардероб, рекомендуємо придивитися до трендового взуття, яке буде в моді найближчих три місяці.

Мюлі

Витончені форми взуття зі шкіри чи сатину виглядають на нозі дуже красиво. Мюлі є досить елегантними, тому чудово підійдуть для класичних та романтичних образів. Носити їх можна з костюмами чи сукнями. Популярними є моделі на низьких підборах.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

В’єтнамки

Шкіряні в’єтнамки на плоскій підошві чи на підборах стануть частиною міського образу. Носити їх можна з лляними штанами, довгими спідницями чи джинсами.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Балетки

Актуальними балетками цього року будуть із загостреним носком чи ремінцями. Взуття чудово поєднується з шортами-бермудами, сукнями чи сарафанами.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Лофери

Альтернативою балеткам стануть лофери, які чудово доповнять костюми, штани з сорочками та блузами й образи з джинсами та шкірянкою. Замшеві моделі можна носити на босу ногу.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Ретро-кеди

У моді цього сезону будуть кеди з потертої шкіри чи тканини. Носіть їх з джинсами, шортами чи сукнями.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.