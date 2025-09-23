Відомий український дизайнер Андре Тан поділився зі своїми підписниками черговою новинкою. Він розповів про трендові штани, які чудово замінюють джинси й ідеально поєднуються з тренчами, куртками та пальтами.

Штани є універсальними та функціональними, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Приміряючи штани, можна легко з сорочками, блузами, лонгслівами й светрами. Вони мають стильний та розслаблений вигляд, тож проблем зі створенням образів не буде жодних.

Які штани обрати на осінь?

Шкіряні штани

За словами Андре Тана, такі штани додають образу зухвалості й виглядають дуже дорого. Їх варто поєднувати з об’ємними светрами або з класичними жакетами.

Штани з високою талією

Ці штани є не просто модними, а ще й стилістично вигідними для фігури та ніг. Вони подовжують ноги, а також роблять акцент на талії, яка стає у штанах виразнішою. Андре Тан радить обирати чорні чи пастельні відтінки, щоб можна було створити якомога більше універсальних образів.

Джогери

Спортивні штани підійдуть для тих, хто любить комфорт. Рекомендовано обирати модель з м’якої тканини та поєднувати з худі чи об’ємними светрами.

Штани кльош

Ці штани нададуть легкості та жіночності образу, тому варто обирати саме їх для додаткової витонченості.

Класичні темно-сині штани

Андре Тан наголосив, що без них неможливо обійтися, бо вони є класикою, яка ніколи не вийде з моди. Темно-сині штани виглядають елегантно й завжди у тренді.

