Це буде вав: Андре Тан розповів про улюблені тренди 2025 року

Відомий дизайнер Андре Тан розповів прихильницям про найголовніші тренди 2025 року й навіть назвав їх улюбленими. Представлених кілька елементів речей стануть головними в найближчі сезони та завоюють популярність багатьох модниць.

Андре Тан активно веде свій блог про моду та розповідає про актуальні позиції вбрання, аксесуарів чи навіть застережує від певних антитрендових речей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

Читайте також Вельветові штани – найбільший тренд зими 2025: добірка стильних прикладів

Нещодавно Андре Тан вже ділився трендовим вбранням на 2025 рік, втім тепер випустив другу частину та зазначив, що речі, які увійдуть в моду вже зовсім скоро, є його улюбленими.

Мереживні елементи

Дизайнер зазначив, що цього року мереживо буде просто на будь-якому вбранні. Бренди представили з мереживом колготи, топи, рукавички, сукні, взуття, шкарпетки. Андре Тан додав, що тенденція на мереживо виглядає неймовірно жіночно та сексуально.



Красиві речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Бохо стиль

Цей стиль увірвався в моду ще минулого року, однак вже у 2025 році він буде на піку популярності. Бохо шик складається з натуральних тканин, вільних та об’ємних тканин, багатошаровості та безліч додаткових деталей, що складається з бахроми, мережива, вишивки та усіляких рюшів. Речі в бохо стилі – яскраві, кольорові й принтовані.

Варто також додати до свого гардероба капелюшки, хустки, пов’язки та веселу біжутерію. Дизайнер додав, що обожнює стиль бохо з 70-х, оскільки це його найулюбленіша епоха.



Стильні речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Бахрома

Саме бахрома є ключовим елементом бохо-шику та універсальна деталь, яка ідеально вписується в гардероб кожної жінки. Впродовж всіх сезонів бахроми буде багато на різних речах.



Красиві речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Раніше Андре Тан розповідав про те, що у 2025 році в моді будуть приталені силуети, вбрання в яскравих кольорах та авжеж головний відтінок – Mocha Mousse. Дизайнер розповів, що тренд на речі оверсайз почне потрохи відходити. Монохром залишатиметься актуальним, втім все ж таки варто починати розбавляти аутфіти яскравими елементами гардероба й не забувати про відтінок шоколадного мусу.