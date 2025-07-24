Андре Тан назвав топ-5 поєднань кольорів на літо

Знаменитий український дизайнер розповів про модні поєднання кольорів на літо. Андре Тан постійно ділиться зі своїми прихильниками актуальними трендами, тож цього разу зазначив, які кольори найкраще між собою поєднуються.

На початку літа дизайнер вже розповідав про найкращі кольори, які будуть домінувати цього сезону, а зараз вирішив розповісти, як ці відтінки вдало стилізувати разом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Щоб створити красиві літні образи, радимо поєднувати ті кольори, які рекомендує дизайнер.

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Які кольори поєднувати влітку?

Білий + блакитний

Поєднання цих кольорів – це класика. Образ буде виглядати свіжо й легко. Такий дует ідеально підходить для прогулянок або для офісного дрес-коду.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Маслянистий жовтий + ніжно-рожевий

Ці кольори надають образу ніжності й чудово підходять для романтичних побачень чи зустрічами з друзями.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Маслянистий жовтий + коричневий

Таке поєднання виглядає доволі стильно й дорого. Дует цих кольорів надає глибини образу, при цьому залишається легким та природним.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Блакитний + коричневий

Дизайнер зазначив, що це поєднання гарно працює у вільному стилі та в офіційних образах. Кольори надають свіжості навіть найпростішим аутфітам.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Білий + оливковий

Це поєднання виглядає дуже стильно, сучасно та дозволяє кожній дівчині відчути себе природно та легко. Відтінки підійдуть для тих, хто любить мінімалізм з родзинкою.



Найкращі поєднання кольорів / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

До слова, Андре Тан рекомендує відмовитися від неону, масивних кросівок і джинсів скінні, оскільки вони вже не в тренді.