Чому образ може виглядати дешево: Андре Тан назвав основні помилки

Андре Тан веде активно свою рубрику в інстаграмі, тож цього разу вирішив розповісти про не лише про модні тренди, але й помилки в створенні образу, через які гардероб може дешево виглядати.

Дизайнер вчить усіх дівчат красиво одягатися, але разом з тим ділиться секретами, які допоможуть не лише підібрати правильний одяг, але й уникнути певного вбрання, яке призведе до псування загального вигляду, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Помилки, які здешевлюють образ

За словами Андре Тана, один і той самий одяг на різних людях виглядає по-різному! І справа не в ціні цих речей і навіть не фігурі, а в деталях, балансі та вмінні «зібрати» образ. Дизайнер зібрав основні помилки, які часто здешевлюють навіть найдорожчий гардероб



Аксесуари, які "кричать"

Золотиста біжутерія знецінює образ. Найкраще працює срібло, перлинки чи акуратні сережки-кільця.

Оверсайз без структури

Вбрання розміру оверсайз – це чудовий прийом, але слід пам’ятати, що він потребує балансу. Якщо немає чіткої форми, акценту на талії або правильного низу, то речі починають "з’їдати" аутфіт. До прикладу, якщо верх об’ємний, тоді низ повинен бути стриманим.

До слова! Нещодавно Андре Тан розповів про речі, які будуть в моді цього літа. Більше читайте про все в нашому матеріалі.



Багато трендів одночасно

Не варто в один образ додавати штани карго, масивні кросівки, бомбер, бейсболку й багато інших трендових речей. Виберіть лише один – три знакових акценти для стриманості й балансу.



Невдалі тканини

Блискучий поліестер, штучна шкіра, що тріскається, тонкий трикотаж, який підкреслює кожну складку – все це здешевлює образ. Хороші тканини мають бути не обов’язково дорогі. Бавовна, шерсть, щільна віскоза, костюмна тканина, денім – виглядає набагато краще,

– зазначив Андре Тан.

Зайві елементи

Не зовсім красиво виглядає образ, коли є багато блискіток, ланцюгів, рюшів та пір’я. Образ повинен мати фокус – цікавий крій, кольоровий акцент чи яскрава деталь.

Дизайнер додав, що те, як ми виглядаємо – наша візитівка, оскільки перше враження про людину складають вже за кілька секунд. Якщо у вас є певні труднощі зі стилізацією, тоді радимо обирати базові речі, які можуть виглядати дорого, якщо вони підібрані по фігурі, виконані з якісних матеріалів, охайні та правильно скомбіновані. Одяг змінює сприйняття людини, тому важливо працювати над цим процесом.