Як одягатися жінкам з пишними формами: Андре Тан назвав головні поради
- Андре Тан рекомендує жінкам з пишними формами обирати структурований оверсайз, затишний трикотаж та підкреслювати талію поясом.
- Стилістка Олена Шевченко радить використовувати високий посад, вертикальні акценти та штанами кльош для корекції фігури.
Стильно та впевнено може виглядати кожна жінка, незалежно від розміру. Мода активно підтримує різноманітні фігури, тож речі для дівчат plus-size стають доступними й різноманітними.
Андре Тан розповів, як підкреслити завдяки вбранню власні переваги, щоб відчувати себе комфортно та елегантно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
Поради експерта допоможуть навчитися грамотно обирати одяг, який не лише приховує недоліки, але й робить аутфіт стильним та сучасним.
Як одягатися жінкам plus-size?
Структурований оверсайз
Андре Тан наголосив, що важливим фактором є структура речей. Дизайнер порадив обирати пальта прямого крою, жакет з поясом, тренчі. Такі речі не будуть обтискати тіло, а намалюють гарний силует, який додасть впевненості.
Затишний трикотаж
М’які светри, кардигани на запах чи сукні з поясом – це саме те, що потрібно, щоб виглядати стильно й почуватися завжди комфортно. Серед кольорів дизайнер рекомендує робити ставку на бордо, темну оливку, карамель, шоколад чи сливовий відтінок.
Пояс
Андре Тан радить не ховати талію, а підкреслювати її. Поясом можна довершити сукню, жакет, тренч чи пальто. За словами дизайнера, образ одразу набуде бажаної форми.
Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі розповіла про одяг, який найбільше пасує жінкам з пишними формами. За її словами, важливо підбирати вбрання, яке підкреслить переваги фігури та створить гармонійний силует.
Як одягатися пишним жінкам: дивіться відео
Скоригувати об'ємні стегна можна завдяки високій посадці, взуття кольору низу, штанами кльош, вертикальними акцентами та повноцінною довжиною штанів.
