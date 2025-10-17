Укр Рус
17 октября, 15:16
2

Как одеваться женщинам с пышными формами: Андре Тан назвал главные советы

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Андре Тан рекомендует женщинам с пышными формами выбирать структурированный оверсайз, уютный трикотаж и подчеркивать талию поясом.
  • Стилистка Елена Шевченко советует использовать высокий посад, вертикальные акценты и брюками клеш для коррекции фигуры.

Стильно и уверенно может выглядеть каждая женщина, независимо от размера. Мода активно поддерживает разнообразные фигуры, поэтому вещи для девушек plus-size становятся доступными и разнообразными.

Андре Тан рассказал, как подчеркнуть благодаря наряду собственные преимущества, чтобы чувствовать себя комфортно и элегантно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

Советы эксперта помогут научиться грамотно выбирать одежду, которая не только скрывает недостатки, но и делает аутфит стильным и современным.

Как одеваться женщинам plus-size?

Структурированный оверсайз

Андре Тан отметил, что важным фактором является структура вещей. Дизайнер посоветовал выбирать пальто прямого кроя, жакет с поясом, тренчи. Такие вещи не будут обжимать тело, а нарисуют красивый силуэт, который придаст уверенности.

Уютный трикотаж

Мягкие свитера, кардиганы на запах или платья с поясом – это именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя всегда комфортно. Среди цветов дизайнер рекомендует делать ставку на бордо, темную оливку, карамель, шоколад или сливовый оттенок.

Пояс

Андре Тан советует не прятать талию, а подчеркивать ее. Поясом можно завершить платье, жакет, тренч или пальто. По словам дизайнера, образ сразу приобретет желаемую форму.

Стилист Елена Шевченко в своем инстаграме рассказала об одежде, которая больше всего подходит женщинам с пышными формами. По ее словам, важно подбирать наряд, который подчеркнет преимущества фигуры и создаст гармоничный силуэт.

Как одеваться пышным женщинам: смотрите видео

Скорректировать объемные бедра можно благодаря высокой посадке, обуви цвета низа, брюками клеш, вертикальными акцентами и полноценной длиной брюк.

