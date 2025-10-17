Как одеваться женщинам с пышными формами: Андре Тан назвал главные советы
- Андре Тан рекомендует женщинам с пышными формами выбирать структурированный оверсайз, уютный трикотаж и подчеркивать талию поясом.
- Стилистка Елена Шевченко советует использовать высокий посад, вертикальные акценты и брюками клеш для коррекции фигуры.
Стильно и уверенно может выглядеть каждая женщина, независимо от размера. Мода активно поддерживает разнообразные фигуры, поэтому вещи для девушек plus-size становятся доступными и разнообразными.
Андре Тан рассказал, как подчеркнуть благодаря наряду собственные преимущества, чтобы чувствовать себя комфортно и элегантно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.
Советы эксперта помогут научиться грамотно выбирать одежду, которая не только скрывает недостатки, но и делает аутфит стильным и современным.
Как одеваться женщинам plus-size?
Структурированный оверсайз
Андре Тан отметил, что важным фактором является структура вещей. Дизайнер посоветовал выбирать пальто прямого кроя, жакет с поясом, тренчи. Такие вещи не будут обжимать тело, а нарисуют красивый силуэт, который придаст уверенности.
Уютный трикотаж
Мягкие свитера, кардиганы на запах или платья с поясом – это именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя всегда комфортно. Среди цветов дизайнер рекомендует делать ставку на бордо, темную оливку, карамель, шоколад или сливовый оттенок.
Пояс
Андре Тан советует не прятать талию, а подчеркивать ее. Поясом можно завершить платье, жакет, тренч или пальто. По словам дизайнера, образ сразу приобретет желаемую форму.
Стилист Елена Шевченко в своем инстаграме рассказала об одежде, которая больше всего подходит женщинам с пышными формами. По ее словам, важно подбирать наряд, который подчеркнет преимущества фигуры и создаст гармоничный силуэт.
Скорректировать объемные бедра можно благодаря высокой посадке, обуви цвета низа, брюками клеш, вертикальными акцентами и полноценной длиной брюк.
Какие гольфы советует купить Андре Тан?
Дизайнер Андре Тан выделил модные гольфы на осень, в которые входят кашемировые, классические черные, с принтом, до колена и яркие цветные вещи.
Каждый тип гольфа предлагает различные стилизации, от сочетания с джинсами до ношения как самостоятельной одежды с высокими сапогами.
Частые вопросы
Какие советы по выбору одежды для женщин plus-size дал Андре Тан?
Андре Тан рекомендует выбирать структурированный оверсайз, такой как пальто прямого кроя, жакеты с поясом и тренчи. Это поможет создать красивый силуэт, не обжимая тело, и придаст уверенности.
Какие цвета одежды советует Андре Тан для создания стильного образа?
Дизайнер рекомендует обращать внимание на цвета, такие как бордо, темная оливка, карамель, шоколад и сливовый оттенок. Эти цвета добавят стильности и комфорта вашему образу.
Как Андре Тан предлагает подчеркивать талию в одежде?
Андре Тан советует использовать пояс для подчеркивания талии. Это можно сделать с платьями, жакетами, тренчами или пальто, чтобы образ приобрел желаемую форму.