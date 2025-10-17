Андре Тан рассказал, как подчеркнуть благодаря наряду собственные преимущества, чтобы чувствовать себя комфортно и элегантно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.
Советы эксперта помогут научиться грамотно выбирать одежду, которая не только скрывает недостатки, но и делает аутфит стильным и современным.
Как одеваться женщинам plus-size?
Структурированный оверсайз
Андре Тан отметил, что важным фактором является структура вещей. Дизайнер посоветовал выбирать пальто прямого кроя, жакет с поясом, тренчи. Такие вещи не будут обжимать тело, а нарисуют красивый силуэт, который придаст уверенности.
Уютный трикотаж
Мягкие свитера, кардиганы на запах или платья с поясом – это именно то, что нужно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя всегда комфортно. Среди цветов дизайнер рекомендует делать ставку на бордо, темную оливку, карамель, шоколад или сливовый оттенок.
Пояс
Андре Тан советует не прятать талию, а подчеркивать ее. Поясом можно завершить платье, жакет, тренч или пальто. По словам дизайнера, образ сразу приобретет желаемую форму.
Стилист Елена Шевченко в своем инстаграме рассказала об одежде, которая больше всего подходит женщинам с пышными формами. По ее словам, важно подбирать наряд, который подчеркнет преимущества фигуры и создаст гармоничный силуэт.
Скорректировать объемные бедра можно благодаря высокой посадке, обуви цвета низа, брюками клеш, вертикальными акцентами и полноценной длиной брюк.
