Андре Тан представив колекцію з малюнками Марії Примаченко: обличчям стала її правнучка

Український дизайнер Андре Тан презентував капсульну колекцію "Спадщина", створену у співпраці з фондом Марії Примаченко. Ця колекція відкриває новий розділ в історії української моди. Тепер мистецтво однієї з найвідоміших українських художниць знайшло своє продовження у сучасному одязі.

Колекція "Спадщина" поєднує в собі традиційне мистецтво з сучасною та урбаністичною модою, пише 24 Канал. Фантастичні звірі, яскраві квіти та символічні орнаменти з полотен Примаченко органічно інтегровані в лінійку жіночого одягу.

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Українки вже тривалий час люблять для себе обирати цікаве й нетривіальне вбрання, особливо, якщо в ньому сплелося поєднання української ідентичності та актуальних модних тенденцій.

Мета колекції – інтегрувати творчість Марії Примаченко в сучасний побут та надати можливість кожній жінці самій стати полотном, на якому оживає мистецтво. Ми створили вишукані речі, в яких поєднується елегантність, мистецька цінність і відчуття причетності до культурного коду нації

– розповів Андре Тан.

До колекції увійшли: лінія шовку (кардиган, штани, майка, сукня-комбінація – sleep dress); лляно-бавовняна капсула (жакет, штани палаццо, спідниця на запах, жилет, сукня); окрема модель (приталена лляна сукня на зав’язках) та аксесуари: сумка-шопер, шовкова хустка з авторським принтом.

Колекція "Спадщина" з роботами Примаченко: дивіться відео

Усі принти виконано у трьох техніках, що дозволило зберегти оригінальний характер робіт художниці:

DFT-друк – для глибини кольору і насиченості зображення;

прямий цифровий друк – для точності ліній та яскравості;

друк на шовковому полотні – для делікатного ефекту на легких тканинах.

Обличчям колекції стала правнучка видатної художниці Анастасія Примаченко. Її залучення лише підкреслило це вбрання та стало частиною історії, яка розповідається через одяг.



Правнучка Марії Примаченко в зйомці колекції / Фото з пресслужби Андре Тана

За словами дизайнера, головною ідеєю проєкту було прагнення адаптувати мистецтво Марії Примаченко для сучасного життя, надаючи жінкам змогу відчути зв'язок із глибинними коренями української творчої традиції.