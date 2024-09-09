Актриса часто бере своїх дітей на червоні доріжки, тож цього разу на світську подію з нею прийшов 20-річний син Пакс. Це вперше син Анджеліни з’явився на публіці після того, як в липні потрапив в аварію на електросамокаті та навіть опинився у реанімації зі складною травмою. Схоже, Пакс вже одужав, тож підтримав маму на черговій кіноподії.

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Вишуканий вихід Анджеліни Джолі

49-річна режисерка фільму вирішила обрати для себе вбрання в чорному кольорі від відомого італійського бренду Dolce & Gabbana. Вона одягнула сукню довжини максі, яка вдало підкреслювала її талію. Верх плаття був оздоблений драпіруванням, а низ був дещо плісированим та спадав по підлозі.

Свій образ Анджеліна Джолі доповнила довгими чорними рукавичками й взуттям на підборах. Вона розпустила волосся, а візажисти зробили красивий макіяж з акцентом на очах, які підвели чорною підводкою.

Син знаменитості був одягнений в білу сорочку та чорний костюм і туфлі. Свій вихід він довершив чорними сонцезахисними окулярами.



Красивий вихід Анджеліни Джолі з сином / Фото Getty Images

Сукня, яку обрала Анджеліна Джолі – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Можуть змінюватися фасони чи довжина, але чорне плаття буде актуальним на всі випадки життя.

Ще у 1920-х роках чорну сукню придумала відома дизайнерка Коко Шанель, але справжню популярність це плаття отримало у 1961 році після виходу фільму "Сніданок у Тіффані" з Одрі Гепберн. Тож з того часу чорне плаття є номером один серед всіх ймовірних варіантів.