Актриса часто берет своих детей на красные дорожки, поэтому на этот раз на светское событие с ней пришел 20-летний сын Пакс. Это впервые сын Анджелины появился на публике после того, как в июле попал в аварию на электросамокате и даже оказался в реанимации со сложной травмой. Похоже, Пакс уже выздоровел, поэтому поддержал маму на очередном кинособытии.

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Изысканный выход Анджелины Джоли

49-летняя режиссер фильма решила выбрать для себя наряд в черном цвете от известного итальянского бренда Dolce & Gabbana. Она надела платье длины макси, которое удачно подчеркивало ее талию. Верх платья был украшен драпировкой, а низ был несколько плиссированным и спадал по полу.

Свой образ Анджелина Джоли дополнила длинными черными перчатками и обувью на каблуках. Она распустила волосы, а визажисты сделали красивый макияж с акцентом на глазах, которые подвели черной подводкой.

Сын знаменитости был одет в белую рубашку и черный костюм и туфли. Свой выход он довершил черными солнцезащитными очками.



Красивый выход Анджелины Джоли с сыном / Фото Getty Images

Платье, которое выбрала Анджелина Джоли – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Могут меняться фасоны или длина, но черное платье будет актуальным на все случаи жизни.

Еще в 1920-х годах черное платье придумала известный дизайнер Коко Шанель, но настоящую популярность это платье получило в 1961 году после выхода фильма "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн. Поэтому с тех пор черное платье является номером один среди всех возможных вариантов.