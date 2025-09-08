Анджеліна Джолі одягнула трендове пальто осені 2025: зверніть на нього увагу
- Анджеліна Джолі з'явилася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у трендовому шоколадному пальті від бренду Gabriela Hearst, підкресленому чорними колготами та класичними туфлями Christian Louboutin.
- Коричневий колір пальта вважається мастхевом на осінь, а популярними матеріалами залишаються шкіра, замша та трикотаж, із класичними осінніми кольорами, такими як коричневий, бургунді та сірий.
З приходом справжньої осені наші куртки й тренчі змінюються на розкішні пальта. Цей базовий елемент гардероба завжди залишається актуальним та не виходить з моди. Змінюватися може лише фасон чи колір, тож Анджеліна Джолі показала, який саме верхній одяг буде трендовим.
Анджеліна Джолі завітала на Міжнародний кінофестиваль в Торонто у незвичному образі, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Знаменитість замість сукні чи костюму, вийшла на червону доріжку в пальто.
Як виглядає трендове пальто осені?
Зірки часто є трендсеттерами, демонструючи на собі всі новинки, які вже невдовзі можуть стати трендовими. Оскароносна акторка Анджеліна Джолі з’явилася перед камерами у шоколадному пальті. Коричневий колір та всі його відтінки є найпопулярнішим цієї осені.
Джолі обрала для себе пальто від бренду Gabriela Hearst. Верхній одяг довжини максі був доповнений чотирма ґудзиками та довгим вирізом. Акторка під низ одягнула чорні колготи й доповнила аутфіт класичними туфлями-човниками від Christian Louboutin.
Красуня розпустила волосся, а візажисти нанесли її улюблений макіяж в коричневих тонах. У такому вигляді Джолі прийшла на прем’єру фільму "Кутюр".
Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images
Пальто в коричневому кольорі – це мастхев на осінню пору. Класикою вважається верхній одяг в чорному кольорі, втім шоколадний відтінок чи сірий колір – це також база, яка не вийде з моди.
Які речі на осінь завжди будуть популярними?
Восени в моді завжди залишатиметься вбрання зі шкіри, замші й трикотажу. Ці 3 матеріали є базовими та актуальними в кожну холодну пору року.
- Класичні осінні кольори включають коричневий, бургунді та сірий, а популярні принти – тартан і принц Уельський.