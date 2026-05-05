28-річна модель з'явилася на червоній доріжці Met Gala-2026 в одному з найобговорюваніших луків вечора. Про вбрання знаменитості, зокрема, писало модне видання British Vogue.

Анок Яй обрала довгу чорну сукню Balenciaga з капюшоном-накидкою, масивним шлейфом і довгими рукавичками. Лаконічне, але ефектне вбрання вона доповнила діамантовими прикрасами.

Анок Яй на MET Gala-2026 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас головна увага була зосереджена не на сукні, а на макіяжі. Візажистка Sheika Daley створила для моделі золотисто-бронзовий мейкап, натхненний образом Чорної Мадонни – релігійним мотивом, який часто зустрічають в християнських картинах і скульптурах. Один із найвідоміших прикладів – Чорна Мадонна Монтсерратська, дерев'яна статуя 12 століття, яка розташована в монастирі на горі Монсеррат, Іспанія.

Образ Анок Яй повністю підтримував цю естетику "живої статуї". Її шкіра була вкритою золотистим шиммером від голови до ніг, створюючи ефект сяйва та металевої поверхні. Макіяж підкреслював скульптурність обличчя: подовжені стрілки робили погляд виразнішим, а смокі-айс переходили у деталі, що імітували сльози.

Professional Beauty Group повідомила, що додатково використали 3D-протези сліз – це зробило образ більш драматичним. Окрім цього, Анок Яй розповідала, що застосували протезовані елементи у волоссі. Саме ці деталі й сформували її незвичний образ.

Що таке Met Gala?

Met Gala – це один із найвідоміших благодійних заходів у світі моди. Під час нього збирають гроші для Інституту костюма Музею мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку.

Бал проходить щороку в перший понеділок травня. Він завжди присвячений новій виставці, а гості дотримуються певної модної теми. Цьогоріч тема звучала як "Мистецтво костюма".

Співголовами Met Gala-2026 стали Бейонсе, Ніколь Кідман і Вінус Вільямс, а почесними головами – Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес.

До речі, потрапити на Met Gala можна тільки за запрошенням. Список гостей особисто формує Анна Вінтур, колишня головна редакторка американського Vogue.