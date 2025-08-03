Модницям варто не лише залишатися в курсі актуальних тенденцій, але й розпізнавати та відмовлятися від стилів, які вже втратили свою актуальність. Деякі речі краще покласти трохи далі на полиці гардероба, й дочекатися, доки вони повернуться у моду.

Цього разу 4 головними антитрендами літа 2025 поділився український дизайнер Андре Тан, пише 24 Канал. Повірте, ці речі є в гардеробі кожної з нас!

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Що не варто носити влітку 2025?

Тотальна прозорість

У модному сезоні літа 2025 року прозорі сукні з видимою спідньою білизною, яким часто віддають перевагу західні знаменитості на червоних доріжках, виходять з моди.

Тан радить обирати або напівпрозорі елементи, або вміло поєднувати їх з базовими топами чи боді для більш сучасного образу.

2. Ультракороткі міні

Вибір занадто міністилю може становити ризик надмірного оголення. Якщо потрібно постійно контролювати свої рухи, то вбрання точно не є ідеальним луком. Найкраще обирати одяг середньої довжини.



Занадто короткі спідниці та сукні можуть бути ознакою несмаку у 2025 / Фото Unsplash

3. Блискучі тканини

У своїй модній пораді експерт припускає, що такі матеріали, як сатин, паєтки та металік, можуть бути не найкращими для денного носіння, особливо в спекотну погоду.

Такий блиск варто приберегти для вечірніх заходів, а для денних прогулянок, особливо для ранкової кави в кафе, обирати матові та м'які текстури.

4. Перебір з декором

У цьогорічних трендах велика кількість воланів, стразів, вирізів і бантів може перевантажити образ.



Занадто багато декору на одязі – не в тренді / Фото Pinterest

Стиліст Тан стверджує, що вибір єдиного акценту у вбранні – це ключ до досягнення стильного та елегантного вигляду.

До слова, раніше Андре Тан назвав аксесуари на літо 2025. Вони додадуть образу елегантності та стильності, підходять для різних літніх зачісок і стилів.