Більше не побачите на фешн-іконах: що стане антитрендом у 2026 році

Мода постійно змінюється: те, що здається безпрограшною базою, вже завтра може застаріти. Експерти індустрії окреслили антитренди 2026 року – речі та прийоми, які ризикують втратити свою актуальність.

Цілком імовірно, що щось серед цього є у вашій шафі. 24 Канал зібрав поради від Who What Wear.

Дивіться також У моду повертаються штани з 90-х: всі вже забули, як вони виглядають

Що може опинитися серед антитрендів-2026?

Яскраво-рожева естетика

Вплив яскраво-рожевого кольору на попкультуру та моду не можна заперечувати. Однак уже 2026 рік, за прогнозами стилістів, стане свідком занепаду популярної естетики "Барбі".



Яскраво-рожевий може стати антитрендом у 2026 році / Колаж 24 Каналу

Проте не поспішайте відмовлятися від рожевого, адже трендом сезону може стати пудровий. Ця альтернатива холодним відтінкам – ледь помітний колір, який відповідає естетиці "дівочості".

Бантики та делікатні підвіски

Кокетливі елементи також відходять на задній план. Табу у 2026 році ризикують стати надзвичайно популярні бантики та прикрашені ними речі, а також делікатні підвіски.

Нам дуже прикро розчаровувати вас, але дні домінування тендітних підвісок давно минули!

– пише видання.

Причина змін – відродження готичного стилю та похмурого романтизму, що проявляється в попкультурі через нові подіумні колекції Saint Laurent і Valentino, фільм "Франкенштейн" тощо.



Бантики можуть стати антитрендом у 2026 році / Колаж 24 Каналу

Цікаво! The Guardian пояснює, що "естетика бантиків" балансувала між гіпержіночністю та грою зі стереотипами. Елемент став універсальним візуальним кодом, який було легко накладати на все – волосся, взуття, прикраси. Саме тому тренд швидко став упізнаваним у тікток-культурі та на fashion-тижнях.

Екстремальні джинси кльош

Денім також переживе одну з найзначніших епох змін, коли навіть найвідданіші шанувальники переглянуть свої улюблені фасони. У зоні ризику – джинси з розкльошеними штанинами.



Джинси кльош можуть стати антитрендом у 2026 році / Колаж 24 Каналу

Надмірна об'ємність може перевантажувати образ, тож у 2026 році бренди віддають перевагу балансу, а не ефектності.

Надмірно розкльошені фасони можуть виглядати як костюми, а не сучасний одяг. Більш витончені силуети замінюють максималістські варіанти,

– вважають стилісти.

Що буде в тренді у 2026 році?