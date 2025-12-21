Больше не увидите на фэшн-иконах: что станет антитрендом в 2026 году

Мода постоянно меняется: то, что кажется беспроигрышной базой, уже завтра может устареть. Эксперты индустрии очертили антитренды 2026 года – вещи и приемы, которые рискуют потерять свою актуальность.

Вполне вероятно, что что-то среди этого есть в вашем шкафу. 24 Канал собрал советы от Who What Wear.

Что может оказаться среди антитрендов-2026?

Ярко-розовая эстетика

Влияние ярко-розового цвета на поп-культуру и моду нельзя отрицать. Однако уже 2026 год, по прогнозам стилистов, станет свидетелем упадка популярной эстетики "Барби".



Ярко-розовый может стать антитрендом в 2026 году / Коллаж 24 Канала

Однако не спешите отказываться от розового, ведь трендом сезона может стать пудровый. Эта альтернатива холодным оттенкам – едва заметный цвет, который соответствует эстетике "девичества".

Бантики и деликатные подвески

Кокетливые элементы также отходят на задний план. Табу в 2026 году рискуют стать чрезвычайно популярные бантики и украшенные ими вещи, а также деликатные подвески.

Нам очень обидно разочаровывать вас, но дни доминирования нежных подвесок давно прошли!

– пишет издание.

Причина изменений – возрождение готического стиля и мрачного романтизма, что проявляется в поп-культуре из-за новых подиумных коллекций Saint Laurent и Valentino, фильма "Франкенштейн" и тому подобное.



Бантики могут стать антитрендом в 2026 году / Коллаж 24 Канала

Интересно! The Guardian объясняет, что "эстетика бантиков" балансировала между гиперженственностью и игрой со стереотипами. Элемент стал универсальным визуальным кодом, который было легко накладывать на все – волосы, обувь, украшения. Именно поэтому тренд быстро стал узнаваемым в тикток-культуре и на fashion-неделях.

Экстремальные джинсы клеш

Деним также переживет одну из самых значительных эпох изменений, когда даже самые преданные поклонники пересмотрят свои любимые фасоны. В зоне риска – джинсы с расклешенными штанинами.



Джинсы клеш могут стать антитрендом в 2026 году / Коллаж 24 Канала

Чрезмерная объемность может перегружать образ, поэтому в 2026 году бренды отдают предпочтение балансу, а не эффектности.

Чрезмерно расклешенные фасоны могут выглядеть как костюмы, а не современная одежда. Более изящные силуэты заменяют максималистские варианты,

– считают стилисты.

Что будет в тренде в 2026 году?