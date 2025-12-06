С бровями можно экспериментировать так же, как и со стрижкой или окрашиванием, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Однако лучше, что можно сделать – подобрать форму и густоту под себя, чтобы подчеркнуть черты лица.

Как выглядят трендовые брови 2026 года?

Натуральные брови

Один из главных трендов 2026 года – минимальное вмешательство. На многих показах модели выходили с максимально естественными бровями, без четкой графики и формы. Выглядят несколько небрежными и еле уложенными, но создают достаточно натуральный эффект.



Модные брови на 2026 год / Фото Vogue

Осветленные брови

В этом году Дженна Ортега и Майли Сайрус начали возвращать в тренды выбеленные брови, которые уже активнее появятся в моде в начале 2026-го. Они подчеркивают глаза и делают лоб визуально длиннее.



Модные брови на 2026 год / Фото Vogue

Почти невидимые брови

Этот вариант бровей достаточно смелый. В отличие от светлых, такие брови почти незаметны. Их хорошо делать на естественно жидких бровях с добавлением прозрачного геля и пудрового слоя.



Модные брови на 2026 год / Фото Vogue

Густые брови

В 2026 году наступит настоящий триумф для тех, кто имеет от природы плотные и пышные брови. Чем естественнее они будут выглядеть, тем лучше. Такая форма подходит всем и не требует никакого ухода, кроме нанесения геля.



Модные брови на 2026 год / Фото Vogue

Прямые брови

Классическую дугу постепенно вытесняет горизонтальная форма бровей. Они делают лицо визуально моложе и гармонизируют черты лица.



Модные брови на 2026 год / Фото Vogue

