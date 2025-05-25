Кожного сезону мода змінюється, тому треба слідкувати за тим, що вже втратило актуальність, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Якщо хочете мати стильний та модний вигляд, то скористайтеся порадами провідних стилістів та позбудьтеся від речей, які вийшли з моди.

Читайте також Соромно носити у 2025 році: сукні, які давно вийшли з моди

Прикраси у вигляді мушель

Такі прикраси завжди здобувають популярність в літню пору, але вони занадто сильно привертають до себе увагу. Вони сезонні, тому приміряти їх можна лише влітку, а всі інші пори року вони просто стоятимуть у шкатулці. Натомість обирайте мінімалістичні прикраси, які будуть актуальними завжди.

Сандалі з мотузками

Колись такі сандалі були актуальними, але багато дівчат жалілися на те, що вони незручні. Вони сильно натирають ноги, тому замість них краще обрати шкіряні сандалі, в яких буде зручно ходити.

Речі в’язані гачком

Це вбрання в певний момент було трендовим, але вже вичерпало себе. Тепер краще одягати одяг з льону, який найкраще підходить на літню пору. Це може бути жилетка й штани, які мають красивий вигляд.



Антитрендове взуття на літо / Фото Pinterest

Панама

Багато сезонів панами були дуже трендовими, але на заміну їм прийшли бейсболки та плетені капелюхи, які пасуватимуть до будь-якого образу на теплу пору року.

Шорти міні

Дуже короткі шорти давно вийшли з моди та й вважаються незручними, тому від них краще позбутися й обрати натомість шорти-бермуди, які зараз є популярними.